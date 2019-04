Džafič o životním gólu proti Slavii: Říkali mi, ať střílím. Mám prý dobrou ránu. | iSport.cz

Věděl jste hned, že z toho bude gól?

„Od začátku jsem cítil, že to bude hodně dobrá střela. V české lize jsem se takto dosud netrefil. Moc takových gólů jsem v kariéře nedal. Na tréninku to tam sem tam padne, ale v zápase ještě ne.“

Proč jste nepřihrával?

„V prvním poločase jsem nahrál Poznarovi, nedal to. Kluci mi o přestávce říkali, ať střílím, že mám dobrou ránu. Klub oslavuje sto let, tohle vítězství je pro lidi nádhera. Jsem rád, že jsme to dokázali. Retro dresy byly zpestřením pro diváky i pro nás hráče.“

Přišla vám Slavia unavená?

„Bavil jsem se po zápase s klukama ze Slavie a říkali, že jsou dost unavení. Přesto doufali, že nás porazí. Sledoval jsem ji ve čtvrtek na Chelsea, kterou potrápila. Měl jsem z ní respekt, má široký kádr, zdvojené posty. Ale po pár minutách jsme věděli, že se s ní dá hrát vyrovnaná partie.“

Vám už taky moc sil nezbylo, co?

„Posledních pár minut už jsme jeli na krev. Ale o to víc jsme se semkli. Jsem rád za kluky vzadu, že udrželi nulu a máme se od čeho odrazit.“

