Sparta po kolapsu: v čem Ščasný zaváhal a kdo se uzdraví pro derby? | iSport.cz

Letnou se neslo ironické skandování domácích fanoušků, hráči v rudých dresech se po trávníku pohybovali se sklopenými hlavami. A na výsledkové tabuli svítil jen těžko uvěřitelný stav: 1:3.

Sparta v nedělním utkání s Karvinou, předposledním týmem tabulky, dopadla přímo na hubu. Duel s papírově výrazně slabším soupeřem nezvládla. Herně a už vůbec ne výsledkově. „Musíme se za výkon omluvit, něco takového se nesmí stát. Byl to jeden z nejhorších zápasů,“ prohlásil trenér Zdeněk Ščasný.

Zkušený kouč to vystihl naprosto přesně. Sparta už v průběhu ročníku několikrát zkoušela odolnost svých fanoušků, takovou bídu jako ve střetu se Slezany ovšem ještě nenabídla. Porážka je totiž z pohledu třetího týmu naprosto zasloužená. A klidně mohla být i vyšší. „Je to ostuda,“ procedil mezi zuby záložník Martin Frýdek.

Faktem je, že se rudí museli obejít bez celé řady opor. Dlouhodobě je mimo lídr Bořek Dočkal, k němu se přidal vykartovaný Guélor Kanga, ze zdravotních důvodů vypadli Lukáš Štetina, Srdjan Plavšič a další. Matěj Hanousek nastoupil i s teplotou.

Tohle všechno určitě mělo na vývoj utkání vliv, rozhodně to ale nemůže být ospravedlnění toho, co Pražané předvedli. „Nemá smysl diskutovat, kdo chyběl a kdo ne. Hráli jsme proti Karviné a to utkání měli zvládnout,“ prohlásil jasně Ščasný.

Absence Sparty pro utkání s Karvinou Bořek Dočkal zranění lýtka Guélor Kanga karetní trest Matěj Pulkrab zranění achilovky Benjamin Tetteh zranění nohy Srdjan Plavšič svalové zranění Lukáš Štetina nemoc Václav Kadlec zranění kolena Filip Panák rekonvalescence Tal Ben Chaim rekonvalescence

S ohledem na řadu absencí se do akce dostali hráči, kteří toho na jaře odkopali minimum. Hozenou rukavici ale nechali ležet na trávníku. Uroš Radakovič vyrobil šílenou chybu před první inkasovanou brankou, Eldar Čivič byl na levém kraji záložní řady naprosto nulový.

K nim se přidali další. Florin Nita se podepsal pod dva inkasované góly, mizerné představení nabídli prakticky všichni. Jedinými výjimkami budiž Adam Hložek a střídající Martin Hašek, jenž krásnou ranou v závěru alespoň zkorigoval. „V tomhle utkání bylo na vystřídání devět nebo deset hráčů,“ nebral si servítky Ščasný.

I on má samozřejmě na sezonním propadáku svůj díl viny. Byť je po boji každý generál, nabízelo se ve stoperské dvojici využití mladého Dominika Plechatého. Ani on ale začátkem týdne v duelu za juniorku nijak neexceloval, možná i to v konečném výběru mluvilo pro Radakoviče. Ščasný, jenž musel mezi náhradníky povolat i dva mládežníky Tomáše Cabadaje a Pavla Hájka, navíc na vývoj zápasu nereagoval už v poločase, kdy domácí prohrávali 0:2 a mohli s duelem ještě něco udělat. První střídání přišlo až po hodině hry, kdy už Karviná po druhé trefě Wágnera vedla o tři góly.

Hašek, jenž po zranění rovněž nebyl zcela fit, sice hru oživil a dal gól, to ovšem na vyznění celého mače, které je pro Spartu naprosto tristní, nic nezměnilo. „Nedokážu si to vysvětlit, na druhou stranu nemá smysl něco vyvozovat z jednoho zápasu,“ upozornil Ščasný.

Letenští jsou i přes ostudnou prohru na jaře bodově nejúspěšnějším ligovým týmem, podle informací deníku Sport v klubu včera žádná bouřka neprobíhala. Vedení se snaží zachovat klid i s ohledem na zítřejší semifinále MOL Cupu na Slavii, do kterého kromě Kangy mají největší šanci z marodů zasáhnout Štetina a Plavšič.

V něm ovšem musí Sparta nastavit úplně jinou tvář. Podobný úlet jako s Karvinou si už rozhodně nemůže dovolit.

