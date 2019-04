Matoušek je jiný než čeští hráči, říká bývalý kouč. V čem ho Slavia změnila? | iSport.cz

Zazářil proti Plzni, její obranu trhal odvážnými průniky na cucky. K remíze 1:1 přispěl Jan Matoušek zásadním způsobem. Poté, co se napoprvé neprosadil ve Slavii a pokorně se vrátil do Příbrami, zase pookřál. „Pokud se mu povede zapracovat na slabinách, je to jednoznačně hráč mezinárodní třídy a může dospět do velkého fotbalového světa,“ říká o dvacetiletém čiperovi Bohuslav Pilný, bývalý Matouškův kouč v Příbrami.