Tři liberecké penalty? Chce to odvahu, říkají sudí. Komise má jednu výtku | iSport.cz

První, druhá, třetí penalta, ta dokonce v nastaveném čase druhé půle, za nerozhodnutého stavu. Na sudího, který do té doby odpískal dva zápasy v nejvyšší soutěži, hodně těžká chvíle. „Co vidím, to pískám,“ říká Pavel Rejžek. „Chce to kus odvahy,“ chválí svého svěřence Martin Wilczek, místopředseda komise rozhodčích.

To nejdůležitější je, že všechny tři desítky byly. „To je samozřejmě pak všechno jednodušší. Nařídit tři penalty proti jednomu týmu, to totiž není nic příjemného. Ale pokud jsou jasné, je to vlastně poměrně snadné,“ říká bývalý elitní sudí Radek Příhoda. „Horší by bylo, kdyby třeba ta třetí byla padesát na padesát, to je pak složitější. Musíte se rozhodnout hned.“

Sám si prožil podobnou situaci. V srpnu 2006 odpískal v utkání Teplice–Slovácko (3:2) tři pokutové kopy pro domácí. Tedy opět proti Slovácku… Mimochodem, první dvě Petr Drobisz střelcům Michalu Doležalovi a Tomáši Jiráskovi chytil, až Edin Džeko se nespletl.

Na čáře tehdy Příhodovi asistoval současný místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek. „Vzpomínám si na to. Vím, že Radek tehdy říkal, že to je docela těžká situace. Proto za tu odvahu před Pavlem Rejžkem teď smekám.“

TŘI PENALTY PRO JEDEN TÝM Zápas Sezona Proměněno Rozhodčí Slavia - Cheb 1995/96 0 Beneš Bohemians - Hr. Králové 1993/1994 1 Legierský Teplice - Slovácko 2006/07 1 Příhoda Liberec - Slovácko 2018/19 3 Rejžek Pozn.: Tučně je vytištěn tým, který penalty zahrával.

Novic mezi sudími také od neděle odpovídá na samé pochvaly. „Dostal jsem tak patnáct až dvacet zpráv, z toho tak polovinu od lidí z branže. Negativní jsem neměl žádnou. Takový ohlas jsem nečekal. Většinou píšou: Klobouk dolů, že jsi měl to sebevědomí to písknout,“ vypráví Rejžek. „Ale já to měl jasné: co vidím, to pískám.“ Jedné kritice se nevyhnul, pochopitelně ze strany Slovácka. Po skončení zápasu mu sportovní manažer moravského klubu Veliče Šumulikoski na hřišti sdělil: „Vy jste banda vym..anců, na co vás školí.“ Zapsal to do zápisu a víc se o tom nechtěl bavit.

Komise všechny penalty posvětila. Jen u té první mu vyčítá, že gestem ukázal tahání za dres. „On přitom stejně rovnocenně pískal kopnutí, tahání nebylo vidět, může to být matoucí. My po nich nechceme, aby takto ukazovali, co pískali,“ vysvětluje Wilczek.

„S tou výtkou souhlasím,“ uznává Rejžek, který se stal čtvrtým do party sudích, kteří v české lize pískli tři penalty pro jeden tým (viz tabulka).

O Radkovi Příhodovi už šla řeč. Zahájil to Bohuslav Legierský, a to hned v první sezoně (Bohemians–Hradec Králové 2:2, 1993/1994). Navíc docela zostra. Hradci nabídl takovou šanci v 59., 63. a 66. minutě, tedy v rozmezí sedmi minut! Rostislav Macháček a Karel Havlíček neproměnili, až Michal Šmarda ano.

Následoval Michal Beneš (Slavia–Cheb 2:0, 1995/1996), který navíc foukl jednu i pro soupeře. Dost zajímavě zní, že Radek Bejbl (4. minuta), Pavel Novotný (42.) a Jan Suchopárek (70.) za Slavii ani Jaromír Jindráček (64.) za Cheb neproměnili!

Nejvíc tedy až dosud týmy proměnily ze tří penalt – jedinou. To Libor Kozák je jinačí kanonýr. Liberec díky němu jako první mužstvo v soutěži trestal bez zaváhání.

Liberec - Slovácko: V nastavení odpískal rozhodčí penaltu po zákroku Krejčího na Potočného 720p 360p REKLAMA

Liberec - Slovácko: Druhá penalta pro Liberec! Daníček jasně poslal k zemi Malínského 720p 360p REKLAMA

Liberec - Slovácko: Třetí penalta pro Liberec! Havlík zahrál rukou a rozhodčí jasně odpískal pokutový kop 720p 360p REKLAMA