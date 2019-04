Zdeněk Ščasný a konec ve Spartě: Máme plán B, ujišťuje ředitel Čupr | iSport.cz

Sparta po nevydařeném podzimu sice vstoupila do jarní části ligy sérií šesti vítězství, z posledních čtyř kol ale vyhrála jediné a naposledy v neděli doma nečekaně prohrála 1:3 s předposlední Karvinou. Ve středu navíc Letenští podlehli 0:3 v pohárovém derby Slavii.

"Jako vedení jsme diskutovali dlouho do noci a řešili situaci z hlediska výkonu, herního pojetí i mentálního nastavení týmu," řekl Čupr v rozhovoru pro klubovou televizi. "Rozhodli jsme se Zdeňka Ščasného s okamžitou platností odvolat. Rozhodnutí se samozřejmě váže na stávající výsledky," dodal.

Spartě v tabulce patří třetí místo, ale s propastnou ztrátou 15 bodů na první Slavii a 11 bodů na druhou Plzeň. "Na začátku jara jsme si řekli, že chceme vidět jasný progres, že mančaft jde nahoru, že máme styl, že hrajeme koncepčně a smysluplně. Což se nám bohužel nejeví a nejevilo," přidal Čupr.

"Samozřejmě jsme odehráli několik dobrých zápasů. Třeba vynikající výsledek s Plzní nebo se nám obecně na začátku jara dařilo otáčet zápasy, za což Zdeňkovi děkuji. Ale poslední zápasy nebyly dobré, mužstvu jednoznačně chyběl rukopis a koncepce," prohlásil letenský funkcionář.

Vedení Sparty teď bude hledat nového trenéra, ale možností je i setrvání Michala Horňáka ve funkci až do konce nadstavby o titul. "Máme plán B, řešíme možné trenéry a uvidíme, jestli se dohodneme. Třeba přivedeme trenéra ještě během nadstavby, nebo to necháme až pro další sezonu. V takovém případě by tým (do konce nadstavby) vedl Michal Horňák," uvedl Čupr.

BILANCE POSLEDNÍCH PĚTI TRENÉRŮ SPARTY V ČESKÉ LIZE David Holoubek/Tomáš Požár

říjen 2016 až březen 2017 12 zápasů 7-2-3

23 bodů (63,89%) Petr Rada

březen 2017 až květen 2017 10 zápasů 5-4-1

19 bodů (63,33%) Andrea Stramaccioni

červen 2017 až březen 2018 19 zápasů 9-6-4

33 bodů (57,89%) Pavel Hapal

březen 2018 až červenec 2018 12 zápasů 6-5-1

23 bodů (63,89%) Zdeněk Ščasný

červenec 2018 až duben 2019 28 zápasů 15-6-7

51 bodů (60,71%)

