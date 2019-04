Náhrada za Ščasného? Nový kouč po nadstavbě, Sparta nejvíc řeší tři jména | iSport.cz

Další neúspěšná sezona, další škatulata v trenérském křesle. Už loni v červenci, po pouhých dvou soutěžních zápasech, odvolala Sparta Pavla Hapala. Ve čtvrtek stihl stejný osud i Zdeňka Ščasného. Impulsem byla ostudná porážka 0:3 v semifinále MOL Cupu na Slavii.

„Jako vedení jsme diskutovali dlouho do noci a řešili situaci z hlediska výkonu, herního pojetí i mentálního nastavení týmu. Poslední zápasy nebyly dobré, mužstvu jednoznačně chyběl rukopis a koncepce,“ zdůvodnil pro klubový web generální ředitel František Čupr.

Byla to akce klubový blesk. Od bitvy v Edenu uplynulo sotva deset hodin a Sparta už hlásala do světa, že je její loď bez kapitána. „Odvolání trenéra nikdy není jednoduchá záležitost. Chtěl bych Zdeňkovi Ščasnému poděkovat za práci, kterou pro Spartu odvedl. Jako klub se nenacházíme v jednoduchém období, ani on to neměl vůbec jednoduché,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

V sobotním ligovém utkání tak tým povede dosavadní asistent Michal Horňák. K ruce bude mít Petra Janouška a Radoslava Kováče. „Máme plán B, řešíme možné trenéry a uvidíme, jestli se dohodneme. Třeba přivedeme trenéra ještě během nadstavby, nebo to necháme až pro další sezonu. V takovém případě by tým (do konce nadstavby) vedl Michal Horňák,“ uvedl Čupr.

Podle informací deníku Sport je ovšem vysoce nepravděpodobné, že by se nový trenér hlásil v Generali Areně ještě v průběhu sezony.