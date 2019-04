LIGOVÝ INSIDER: Vrba? Pro Spartu nejlepší. Na Slavii ztrácí dva tři roky | iSport.cz

Kdo by mohl Ščasného nahradit? Nejvíc začali být hned po odvolání coby kandidáti pro příští sezonu zmiňováni Václav Jílek a Martin Hašek, progresivní experty také nejvíce favorizovali sázkové kanceláře. Mluví o nich i Jiránek, ale zároveň upozorňuje: „Na Spartě je jiný tlak než v Olomouci nebo Bohemce.“ Deník Sport ovšem nabídl i jiné jméno, které by mohlo být ve hře: Pavel Vrba! (Více čtěte ZDE>>>) „Bylo by to pro Spartu nejlepší řešení. I když je to podle mě trošku sci-fi,“ říká Jiránek.

Ten souhlasí s kritiky, kteří neviděli u Sparty žádný jasný herní způsob. To je podle zkušeného obránce diametrální rozdíl ve srovnání se Slavií, byť se netýká jen Letenských. „Kromě Slavie skoro není v lize mužstvo, které by mělo svůj styl,“ míní Jiránek. „Sparta teď potřebuje rok, dva, možná i tři, aby se dostala tam, kam Slavia,“ předpovídá.

Současný stav obou mužstev a jejich hráčů Jiránek rozebírá i v hodnocení derby, které přinesl domácí pohár. Detailně si při tom všímá ostrých zákroků sparťanů Costy a Martina Frýdka, kteří vyfasovali žluté karty. „Zákrok Costy byl na červenou, šel oběma nohama dopředu. Zaplaťpánbůh, že se nikomu nic nestalo,“ je rezolutní. Naopak u Frýdka souhlasí se žlutou.

Podívejte se ve VIDEU, jak Martin Jiránek hodnotí roli Costy a Martina Frýdka ve Spartě a jak rozebírá standardní situace Slavie zakončované Tomášem Součkem.

