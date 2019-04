SESTŘIH: Opava - Sparta 0:3. Horňák začal výhrou, Hanousek dal první gól | iSport.cz

Horňák se z pozice asistenta do role hlavního trenéra posunul ve čtvrtek po odvolání Zdeňka Ščasného, který skončil na lavičce Letenských poté, co Sparta prohrála ve středu 0:3 v derby na Slavii v semifinále poháru. Na soutěžní výhru čekala Sparta do dneška tři zápasy, od výhry v 27. kola nad Zlínem (2:0) remizovala v derby na Slavii (0:0) a doma podlehla Karviné (1:3).

Oproti středečnímu duelu se Slavií chyběli v základní sestavě Sparty vedle potrestaného Kangy také Costa a Plavšič a nahradili je Radakovič, Sáček a Karlsson. Domácí kouč Ivan Kopecký musel sáhnout už ve třetí minutě ke střídání a indisponovaného Stáňu nahradil Schaffartzik.

Sparta měla převahu, ale šance v utkání dlouho chyběly. Až ve 25. minutě nebezpečné vystřelil z dálky Hložek. Vzápětí sebral na levé straně Hanousek míč Zapalačovi, dostal se až do vápna a střelou k levé tyči otevřel skóre.

Další možnosti měli Drchal a Karlsson, které po Haškově dlouhém pasu dosprintoval až na dostřel opavské branky, ale Šroma nepřekonal. Pokusy domácích končily u defenzívy Pražanů či u Heči. Ve 43. minutě se po Jurečkově pádu ve vápně sudí Houdek počkal na vyjádření od videa, ale penaltu domácí nekopali. Před pauzou ještě přestřelil Zapalač.

Hned na začátku druhého poločasu našel Karlsson zpětnou přihrávkou ve vápně Haška, ale ten ve velké šanci minul. Nespravil si chuť ani následným dalším pokusem o chvíli později, který kryl Šrom. Do další šance vyzval Karlsson Drchala, ale domácí gólman držel těsný náskok.

V 61. minutě už se sparťané radovali z druhého gólu. Sáček přesprintoval od vlastní šestnáctky až k té hostující, kde obešel Simerského a přihrál Karlssonovi, který zamířil přesně k tyči. Blízko zvýšení byl za deset minut Drchal, ale skluzem nedosáhl před odkrytou brankou na Zahustelovu přihrávku.

Největší příležitost domácích na zdramatizování utkání měl v 79. minutě po Jursově centru Žídek, ale hlavičkoval vedle pravé tyče Hečovy branky. Za pět minut mohl zvýšit Frýdek, ale hlavičkoval do tyče. Za domácí nevyužil ještě šanci Juřena a v 88. minutě dovršil skóre po Hložkově přihrávce Drchal.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 25. Matěj Hanousek, 61. Moberg Karlsson, 88. Drchal Sestavy Domácí: Šrom – Hrabina (81. Juřena), Simerský, Svozil, Žídek (C) – Stáňa (3. Schaffartzik), Zavadil (62. Bernadina), Jurečka, Jursa, Zapalač – Smola. Hosté: Heča – Zahustel, Štetina, Radaković, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (82. Ćivić), Sáček, M. Hašek, M. Frýdek (C), Hložek – Drchal (90. Hájek). Náhradníci Domácí: Fendrich, Schaffartzik, Juřena, Bernadina, Manzia, Helebrand, Řezníček Hosté: Nita, Ćivić, Plechatý, Costa, Chipciu, Vácha, Hájek Karty Domácí: Zapalač, Smola Hosté: Štetina, M. Hašek, Sáček, Drchal Rozhodčí Houdek – Hrabovský, Kříž, Cieslar Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 5188 diváků

