Doležal dal poprvé tři góly: Už jsem si myslel, že hattrick zase nedám | iSport.cz

Do nadstavby jsou určitě tři body velké plus, že?

„Jednoznačně. Bylo důležité neprohrát, abychom nemuseli cestovat na Moravu, což se povedlo. Splnili jsme cíl, ale i tak bude ještě čtvrté místo hodně těžké uhájit. Budeme doufat, že Slavia vyhraje pohár, abychom pak případně nemuseli hrát baráž.“

Navíc teď máte šestibodový náskok i kladnou bilanci s Baníkem.

„Je to tak, nadstavba bude ale náročná. Koneckonců hned k prvním zápasu pojedeme do Plzně. Budeme se snažit náskok udržet, ale může to být celé ještě hodně zamotané… Na druhou stranu jsme rádi, že jsme odčinili prohru s Baníkem v prvním kole (0:1). I tehdy jsme podle mě měli vyhrát, byli jsme v průběhu celého utkání aktivnější, ale v závěru jsme dostali smolný gól.“

Teď jste se o porážku soupeře postaral svým vůbec prvním ligovým hattrickem v kariéře.

„Čekal jsem na něj opravdu dlouho (oddechne si). V sobotu jsem mohl dát klidně pět gólů, šancí jsem měl spoustu. Jsem ale moc rád, že se mi konečně povedlo vstřelit tři branky.“

720p 360p REKLAMA Jablonec - Baník: Krásnou kombinaci domácích zakončil Doležal, 2:0

„No, po hlavičce v 77. minutě, kterou jsem poslal nad bránu, jsem si říkal, že už to snad není možné, ale že hattrick znovu nedám. Naštěstí mi pak Eda Sobol dal během nastavení dobře balon a stačilo už jenom trefit bránu. Nějak jsem míč prostřelil až do sítě. Situace vypadala jednoduše, ale přesně tyhle góly se někdy nedávají. Zaplať pánbůh.“

Před minulým zápasem s Bohemians jste ještě dobíral antibiotika, očividně jste se za týden stihl vrátit do své obvyklé herní pohody.

„Střelecké ano, ale herní nevím. Ke konci zápasu už jsem toho měl dost, ale trenér mě na hřišti asi kvůli vidině hattricku nechal a jsem za to rád. Odvděčil jsem se mu, ale hlavní je, že jsme vyhráli jako tým. Tři body jsou důležitější.“

Jablonec - Baník: Jovovič posunul míč na Doležala, ten znovu překonal Laštůvku, 3:0 720p 360p REKLAMA

Nebyly vaše „nehattricky“ trochu téma v kabině?

„Jenom Tomáš Hübschman měl prupovídku, že už mě dál nehodlá táhnout a připravovat mi šance, abych pak nedával góly (směje se). Jsem rád, že se hecujeme. Uvidím, co Tomášovi budu muset jako pokladníkovi nakonec zaplatit.“

Trenér na vás často během zápasu křičí. Pomáhají jeho slova?

„Trenér hlavně chce, abychom se něj podívali, jinak řve klidně deset minut. Člověk se pak radši podívá (směje se). Kouč s týmem žije, povzbuzuje nás a hecuje každého jednoho hráče. Když přišel, tak jsme si na něj zvykali, ale teď už jde o normální věc a nikdo z nás to ani jinak nevnímá.“

Jablonec - Baník: Hattrick! Doležal prostřelil Laštůvku, 4:0 720p 360p REKLAMA

Právě díky jeho motivaci jste možná završil hattrick, ne?

„Je to možné. Udržuje nás tak, abychom všichni podali co nejlepší výkon. Chce, abychom stavěli na věcech, které umíme a ve kterých jsme nejlepší. Samozřejmě to někdy vyjde, a někdy zase ne, ale jsem rád, že zrovna tentokrát přišel den, kdy si všechno sedlo.“

Budete utkání pokládat za vůbec nejlepší v kariéře?

„Gólově asi ano… Přece jen jsem za první hattrick opravdu rád.“