Kouč Sparty? Pro Hornyáka motivace, Straka "doporučil" Guardiolu | iSport.cz

Do kurzu se v posledních kolech vrátil i zkušený kouč František Straka. S takřka odepsanou Karvinou v šesti kolech po svém nástupu vybojoval 12 bodů. Porazil Baník a Zlín (2:0), minule šokoval právě na Spartě (3:1). Teď s ní doma dokázal otočit skóre s našlapaným Libercem.

„Sparta? No comment, ať si vezmou Guardiolu nebo koho chtějí,“ glosoval Straka, který ve Spartě získal čtyři tituly jako hráč a jako trenér ji vedl v sezoně 2004/05. Jeho úkol je zřejmý: zachránit Karvinou mezi elitou. Po poměrně nečekaných triumfech na Spartě a s Libercem je tomu zase o krok blíž. Byť s ní i po 30. kole a před nadstavbou o udržení zůstává předposlední.

„Ukázalo se, že kluci mají totální charakter, to se mi líbí,“ ocenil Straka své hráče. „Všichni si mysleli, že když jsme porazili Spartu, přijde útlum. Dokázali jsme otočit nepříznivý výsledek, to mě moc těší, je to super. Cítil jsem náboj z týmu. Na Spartě to bylo pro všechny šok, pro mě ne. Já týmu věřím. Vím, čeho jsme schopní, to ukázaly i zápasy předtím doma.“

Straku těší, že se jim povedl další krok k záchraně. Do skupiny o udržení půjde Karviná se zdravým sebevědomím. „Mrzelo mě, že se minule řešilo jen to, že Sparta hrála špatně. Nikdo nevyzdvihnul, jak jsme hráli my. Tahle parta dře a ví, co chce. Zůstáváme, kde jsme byli, ale rozdíl se zmenšil. Náš cíl je dál bodovat a pokračovat v práci, kterou jsme začali. I kluci ví, o co jde. Máme úkol, máme plán, co chceme dosáhnout. A na tom pracujeme.“