LIGOVÝ INSIDER: Nadstavba je „šitá“ pro Plzeň, Slavia musí začít výhrou | iSport.cz

Historická novinka podle něj hraje do karet právě plzeňským hráčům, jako by jim byla šita na míru. „Nadstavba je pro ně ´nachystaná´, aby jim to mohlo vyjít. Je pro ně jednodušší nastupovat proti mužstvům, která chtějí hrát otevřený fotbal,“ tvrdí. Na druhé straně Slavii by neměl uškodit ani nějaký ten výpadek v zakončení: byť nastřílela úctyhodných 72 branek, naposledy se proti Olomouci navzdory dominantnímu výkonu před bránou trápila. „Pomohl by jí Tecl, ale zápasy ve skupině o titul budou končit 1:0, 2:0,“ předpovídá Jiránek.

Z ostatních týmů si všiml zlepšené hry Sparty při výhře 3:0 v Opavě, ale zůstává opatrný. „Krok kupředu to je, ale takové zápasy by měla zvládat, i kdyby měla půlku hráčů zraněných,“ myslí si. Z jednotlivých hráčů, kteří zazářili v nynější sezoně, oceňuje nejlepšího střelce Nikolaje Komličenka – a také dvě tváře pražských „S“.

Podívejte se ve VIDEU na to, který hráč Slavie je podle Martina Jiránka nejdůležitější a který sparťan ho nejvíce překvapil.

