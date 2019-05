Liga očima fanoušků: Ve Spartě už ne experiment. Chyby sudích? Trapné | iSport.cz

Fanoušci Baníku Ostrava museli v Jablonci sledovat prohru svého týmu 0:4 • FOTO: ČTK Základní část FORTUNA:LIGY skončila. Na řadu přichází poprvé v historii nadstavba. Fanoušci Slavie, Plzně, Sparty, Baníku a Olomouce pro deník Sport glosují, jak se jejich týmům dařilo v sobotních zápasech 30. kola. Jak viděli výkony svých mužstev a co čekají od prvních duelů nadstavby?

SLAVIA PRAHA: Na hřišti Vás jedenáct…. Minule jsem byl dost rozmrzelý po zápase se Zlínem, byl jsem naštvaný na některé hráče a doufal ve zlepšení při zápase MOL Cupu se Spartou. A to taky přišlo! Totální ztrapnění Sparty 3:0 a následná výhra 2:1 nad Olomoucí, v součtu 44 střel, 22 rohových kopů. Totální ofenzivní válec od Slavie. Škoda jen, že těch gólů nebylo více. Ale pokud takhle budeme hrát i dále, branky zákonitě přijdou. Vypadá to, že trenér našel ideální sestavu. Ale dost bylo chvály, je před námi nadstavba a jeden z nejdůležitějších zápasů. Liberec je samozřejmě nutno porazit. Hráči burcují fanoušky k výjezdu, vedení klubu vyjednalo, že nám Liberec vyhradí celou tribunu za brankou, tedy 2000 míst. Snad se toho tedy fanoušci chytí a chorál „…na hřišti Vás jedenáct a nás jsou tu tisíce…" bude pravdivý i v Liberci. Zažíváme asi nejlepší sezonu po sametové revoluci a je potřeba tým podpořit. Pro titul musíme udělat všichni co nejvíc, jak vedení, zaměstnanci, hráči, tak i fanoušci. Zažíváme snovou sezonu, tak si ji pojďme užít! DAVID OCETNÍK. 41 let, AREA 114

VIKTORIA PLZEŇ: Chyby rozhodčích nepotřebujeme Tak první část ligy nám skončila posledním kolem. Tempo připomínalo spíš nějaký přátelák, on tedy soupeř také. Dukla je zřejmě po zásluze poslední a nikdo jí už výš nevytáhne. Pouze mě mrzí, že ti s píšťalkou a praporkem dělají chyby, které jako by šly v náš prospěch. Myslím si, že to nepotřebujeme, uhrát si to musíme sami. Každé upísknutí se všude přežvýkává a je mi to dost trapné stále někde číst, že nám rozhodčí pomohli. Výsledky jsou tedy řečí čísel krásné, 14 vítězství doma super… Ale asi jsem náročný a chtěl bych taky vidět pěkný fotbal a hodně branek. Víc toho bylo vidět teď, ovšem jindy škoda hovořit. Nadstavba na mě dělá dojem spíš jako lákadlo na sponzory. Víc fotbalu, víc peněz. Jestli také víc pěkné hry, to uvidíme. Hned v dalším kole s Jabloncem. Titul ještě čínský drak nemá, zkusíme to? Držme palce. Čest královně Viktorce, ten, jehož jméno se stydím vyslovit, sem vůbec nemusí! KOVI. 50 LET, PODNIKATEL

SPARTA PRAHA: Nový trenér? Jen už ne experiment Po ostudě s Karvinou přišla ještě větší v poháru se Slavií, a tak jsme všichni s hrůzou čekali, co přijde v Opavě. Předehrou bylo odvolání trenéra, což bylo opravdu nevyhnutelné. Teď jen doufat, že nás nečeká další experiment, protože 7 koučů od konce Víti Lavičky je opravdu moc! Kandidáty nebudu hodnotit, ani říkat svá přání, ale jedno přece jen mám. Ať to bude kdokoliv, musí vědět, co chce se Spartou hrát a na jakých hráčích stavět. Tým musí mít sílu a tvář. Musí to být konečně zase SPARTA, ze které půjde strach a bude hrát o tituly, a ne se třást o třetí místo. Zápas v Opavě ukázal mírné zlepšení. Nemáme úplně špatné hráče, a když se kádr vhodně doplní... Ale to už tady párkrát bylo. Nezbývá než zase doufat. Každopádně snad nový trenér dostane trochu víc času než pár měsíců. No a hráči by měli nadstavbu využít k tomu, aby ukázali, že mají na to za Spartu hrát. Nekončí se mi lehce. Ta zpráva byla šok a všechno o čem jsem psal, jsou vlastně maličkosti. Upřímnou soustrast rodině a všem blízkým. A díky za všechno, Šury. MICHAL ŠEDIVÝ. 50 let, úředník

BANÍK OSTRAVA: Kádr je úzký, finiš náročný Po náročném a úspěšném týdnu jsme jeli do Jablonce bez několika chybějících opor, a to ať už kvůli zraněním nebo kartám. V Jablonci to do třetího a rozhodujícího gólu nebylo úplně špatné, až se dá říct, že výsledek je krutý. Svým způsobem mi bylo Boba Páníka líto, jak jsem viděl (ne)možnost tým v průběhu hry oživit. Na tento výsledek musíme rychle zapomenout a připravit se na finále ligy a poháru. Cíl je jasný. Nechat za sebou v tabulce Liberec a udělat vše pro vítězství v poháru. Obávám se ale, že trenér bude muset improvizovat a v některých utkáních nechat opory odpočívat. Odehrát šest duelů ve třech týdnech s tak úzkým kádrem, a ještě na konci sezony, bude nesmírně náročné. Po týdnu odpočinku ale věřím, že hned v sobotu na Spartě můžeme uspět. Sezona je zatím velmi úspěšná a nad očekávání, tak spojme všechny síly a účast v pohárech na jedné ze dvou cest vybojujme. Pro fanoušky a celý region by to byl po letech trápení neskutečný balzám na duši. DAVID LIVEČ. 37 LET, VEDOUCÍ PRODEJE