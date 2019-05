Považanec do Plzně? Absolvoval jednání, čeká se na dohodu klubů | iSport.cz

Nedělní zápas ligové nadstavby mezi Plzní a Jabloncem bude mít pro Jakuba Považance pikantní nádech. Středopolař hostů v něm totiž půjde proti svému možnému budoucímu zaměstnavateli, neboť Viktoria na jeho příchodu usilovně pracuje.

„Považanec byl osobně v Plzni a dohodl se tam na podmínkách svého případného působení v týmu Viktorie,“ řekl deníku Sport dobře informovaný zdroj.

To je však pouze první krok, teď se musí obhájce titulu domluvit na přestupu i s Jabloncem, kde má slovenský záložník smlouvu do konce tohoto roku. Severočeský klub tak není v úplně komfortní vyjednávací pozici a v nadcházejícím přestupovém okně má poslední šanci Považance zpeněžit, jinak mu odejde v zimě za nulu.

„O zájmu Plzně o Kubu jsem slyšel, ale nic ještě oficiální není. V tuto chvíli vám k tomu nemám víc co říct,“ uvedl nicméně k celé věci hráčův agent Milan Lednický.

Angažováním Považance úřadující mistr reaguje na pravděpodobný odchod Patrika Hrošovského, který je trvale v hledáčku různých zahraničních klubů. A vzhledem k tomu, že nedávno oslavil sedmadvacáté narozeniny, má pro posun v kariéře skutečně nejvyšší čas. S Hrošovským by navíc z Doosan Areny mohl odejít i Tomáš Hořava, který se v této sezoně výkonnostně trápí a přišel o místo v základní sestavě.

Viktoria je však na rekonstrukci své středové řady připravena, už s předstihem si zajistila služby nadějných polařů Pavla Buchy a Dominika Janoška, kteří momentálně hostují v Mladé Boleslavi, respektive ve Slovácku.

Zatímco jedenadvacetiletý Bucha s o rok mladším Janoškem představují investici do budoucna, osmadvacetiletý Považanec je prověřená kvalita k okamžitému použití. Rodák z Banské Bystrice kroutí v nejvyšší české soutěži už šestou sezonu, z toho třetí v dresu Jablonce, když předtím tři roky působil v pražské Dukle. Na podzim navíc úspěšně prošel náročným testem v Evropské lize, kde patřil k nejlepším hráčům zelenobílých. V základní skupině odehrál pět zápasů, vynechal jen poslední kvůli žlutým kartám. A svým gólem zajistil domácí remízu 1:1 s Astanou.

„Dá říct, že posledních devět měsíců bylo mým nejlepším obdobím v kariéře a pevně doufám, že to bude ještě pokračovat. Hodně mi pomohl příchod trenéra Rady do Jablonce, všechno se otočilo, hraju v záloze v základu s Tomášem Hübschmanem a Michalem Trávníkem a už na jaře nám to takhle klapalo. Víme, co jeden od druhého můžeme čekat a to je důležité. Tomáš to hraje odzadu a sbírá míče, Mišo je ofenzivní a já jsem takové pojítko mezi nimi a pomáhám oběma,“ líčil spokojeně. ¨

Považanec ideálně zapadá do plzeňské DNA – je silný na míči (šestnáctý nejlepší v lize v obcházení) a sebevědomý v rozehrávce i kombinaci, navíc má skvělou střelu z dálky. A zvládá i černou práci, po třiceti kolech má šestý nejvyšší počet odebraných míčů v soutěži. Jeho minusem je naopak produktivita – dvanáct gólů a tři asistence ve 135 zápasech jsou i na defenzivního záložníka hodně málo. Jen pro srovnání – slávista Tomáš Souček, který plní de facto stejnou roli – má jen v této ligové sezoně už deset gólů a pět finálních přihrávek.

Zatím jedinou oficiální posilou Plzně pro příští sezonu je Adam Hloušek, třicetiletý levý bek z Legie Varšava.

