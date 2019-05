Zářez v Opavě? Penalta, sám od sebe bych nespadl, měl jasno Simerský | iSport.cz

Co se v nastaveném čase stalo? Karvinský stoper Milan Rundič byl v nenápadném souboji s opavským Dominikem Simerským. Drželi se oba, opavský obránce se ochotně skácel k zemi až ve chvíli, kdy věděl, že na míč nedosáhne. To už jej Rundič za dres nedržel.

Sudí Pavel Rejžek pískal penaltu, okamžitě byl kolem něj hrozen karvinských fotbalistů. Nejhlasitější Tomáš Wágner dostal žlutou. Na verdiktu to nic nezměnilo, video k dispozici nebylo.

„Jasná penalta,“ hlásil Dominik Simerský. „Snažil jsem se zavírat zadní tyč, byl jsem tam později. Od karvinského hráče zbytečné zatažení, protože já bych střílel jedině přes hlavu a tam bych už asi moc šanci dát góla neměl. Za dres mě zatáhl, sám od sebe bych nespadnul.“

Stoper Milan Rundič jen pokrčil rameny. „Padesát na padesát, drželi jsme se oba jako při každé standardce,“ popisoval. „Rozhodčí to viděl jako penaltu. Nevím... On to viděl jako penaltu, tak byla.“

Karvinský brankář Martin Berkovec jen bezmocně rozhodil rukama. „Já nevím, prostě to pískl,“ popisoval gólman. „Když to viděl a je přesvědčený, tak asi byla. Kdyby to bylo po souboji, nebo nějakém faulu před velkou šancí... Ale ono to přelítlo i přes toho opavského a on najednou ležel. Mě se ptát nemusíte, já jsem viděl prd. Jestli to faul byl, tak asi byl.“

Faktem je, že Karvinští si v Opavě body za předvedený výkon, zejména v prvním poločase, nezasloužili. Že půli ukopali 0:0, mohli děkovat jen štěstí. Opavané byli výrazně lepší, nebezpečnější. Karviná vůbec nepřipomínala tým, který v minulých kolech vyhrál na Spartě a otočil duel s Libercem.

„Nedostali jsme se vůbec do zápasu, to byl problém,“ přitakal karvinský trenér František Straka. „Dělali jsme dost chyb v přechodových fázích, nepodrželi balon, dostávali jsme se pod tlak. Z toho pramenily technické chyby. Domácí nás předčili v agresivitě a napadání. Prohra v devadesáté minutě je brutální, ale takový je fotbal. Domácí byli jednoznačně lepší a vyhráli zaslouženě.“