Vrba o vydřené výhře: Byli jsme tři metry v zemi, vytáhl nás Kayamba | iSport.cz

Přežili jste proti Jablonci vlastní smrt?

„Je to pravda. Byli jsme zakopaní už tři metry v zemi a vyškrábali jsme se nahoru. Nejprve jsme vytáhli hlavu a pak i tělo a nohy. V posledních deseti minutách jsme to zachránili.“

Bylo to tedy zázračné vítězství vzhledem k průběhu?

„Přiznejme si, že Jablonec byl lepším mužstvem, měl více šancí. Za stavu 0:1 jsme měli dvakrát třikrát štěstí, že soupeř nepřidal druhou branku, která by utkání rozhodla. Pomohlo nám střídání Bakoše, který přinesl zkušenost. Ale hlavně byl důležitý příchod Kayamby, který nahrál na oba góly, dokázal obcházet hráče. Přinesl to, co tam celou dobu předtím nebylo. Ke konci zápasu už jsme naštěstí měli ve finální fázi dostatek hráčů. A to rozhodlo. Vítězství bylo opravdu hodně šťastné.“

Kdybychom zůstali u Kayamby, tak jaká je momentálně jeho pozice?

„Měl zdravotní problémy (bral antibiotika). V některých zápasech hrál dobře, pak měl útlum. To se zkrátka stává. Noví hráči zkrátka mají velký nástup, pak dostanou facku a zase se musí škrábat nahoru. On je ve fázi, kdy se škrábe nahoru - tam, kde byl, když přišel. Ohromně pomohl nám, ale hlavně sobě.“

Jak jste viděl výkon stoperské dvojice?

„Pokud chcete, aby mužstvo dostatečně kombinovalo, tak musíte po stoperech chtít, aby hodně rozehrávali balony. Přiznejme si, že chceme, aby byl jejich přínos výraznější. Na druhou stranu si nemyslím, že to bylo jen o stoperech. Byli tam hráči ve středu pole a na hrotu, kteří měli být mnohem účelnější a efektivnější. I křídla měla více zásobovat útočníky centry. Kayamba jich pak dal více než ostatní za celý předchozí průběh. To byl hlavní problém. Měli jsme to už předtím více zjednodušit.“

Co je s Romanem Hubníkem?

„Má problémy s palcem. Zkoušel to celý týden, ale necítil se stoprocentně. Uvidíme. Zlomený ho nemá, je naražený, ale nemohl si nazout kopačku.“

Vzhledem k tomu, že váš čeká řež na Slavii, může být toto vydřené velkým psychologickým momentem pro kabinu?

„Třeba mě vyhodí. V českém fotbale se děje spoustu věcí (úsměv). Je pro nás vzhledem k zápasu na Slavii obrovská výhoda. Kdo zápas v Edenu vyhraje, tak udělá velký krok k titulu. Pokud to pro nás skončí remízou, tak to bude zajímavé až do konce. Momentální dvoubodová ztráta je pro nás zajímavá. Uvidíme, jak si s tím Slavia v domácím prostředí poradí, je favorit. Na druhou stranu my máme šanci, což je pro nás obrovská výhoda.“

Co jste říkal svým svěřencům o poločase v kabině?

„Hráčům jsem připomínal, že byly zápasy, ve kterých jsme prohrávali, a nakonec jsme to dokázali otočit. Z tohoto pohledu je to pro nás plus. Protože i když hrál Jablonec dobře, nám se ke všemu nedařilo, tak jsme to dokázali zlomit. To je kolikrát důležitější, než když hrajete skvěle. Takové utkání jsme měli třeba v Teplicích, kde podali dobrý výkon, ale neproměnili jsme šance. Teď se to otočilo. Jablonec měl víc gólových příležitostí než my. Tentokrát se štěstí přiklonilo na naši stranu.“

K onomu štěstí vám výrazně dopomohl Aleš Hruška…

„Byl skvělý. Z naší strany nejlepší hráč na hřišti.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 84. Holeš (vl.), 88. Beauguel Hosté: 11. Doležal Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Pernica, Limberský – J. Kopic (77. Kayamba), Hořava (63. Pačinda), Hrošovský (C), J. Kovařík – Beauguel, Chorý (38. Bakoš). Hosté: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Hübschman (C) – Kratochvíl (84. R. Acosta), Trávník (89. T. Pilík), Považanec, Jovović (69. Vatajelu) – Doležal. Náhradníci Domácí: Kozáčik, Brabec, Havel, Petržela, Bakoš, Pačinda, Kayamba Hosté: Hanuš, Vatajelu, Pilík, Acosta, Chramosta, Fábry, Ikaunieks Karty Domácí: Chorý Hosté: Hovorka, Trávník, Holeš Rozhodčí Berka – Flimmel, Podaný Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 7 943 diváků

