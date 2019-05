Berko, ty s***ko jedna! Sudí napsal, za co vyhodil Radu na tribunu | iSport.cz

Inkriminovanému momentu předcházel souboj Jana Kovaříka s Tomášem Holešem, v němž domácí záložník jabloneckého beka evidentně fauloval. Ondřej Berka s asistentem Milanem Flimmelem, který měl celou situaci jak na dlani, však nechali pokračovat ve hře a obrali tak hosty o slibnou standardní situaci.

„Rozhodčí dělal, že Holeš snad simuloval. Z lavičky to bylo vidět, což mě trochu rozohnilo, ale nešlo o nic převratného. Řekl jsem mu, že by to měl postřehnout. A šel jsem na tribunu. Nic sprostého jsem mu neřekl,“ líčil Rada svůj incident s Berkou.

Plzeň - Jablonec: Rada se rozlítil na sudí a je vykázán na tribunu! 1080p 720p 360p REKLAMA

Oficiální zápas o utkání, v němž Berka musel Radovo vykázání zdůvodnit, však mluví o něčem jiném. Podle něj byly záminkou pohoršující, urážlivé a ponižující výroky směrem k rozhodčímu.

„Berko, ty sračko jedna,“ měl prohlásit Rada s tím, že při odchodu ještě údajně dodal: „Berko, ty se mi raději vyhýbej.“ Před vykázáním byl prý přitom již jednou upozorněn čtvrtým na nevhodné chování směrem k rozhodčím.

„Bylo to hned napoprvé, neměl jsem tam předtím nic. Jen jsem gestikuloval. Já to asi neovlivním, rozhodčí to takto uznal. Více se k tomu nebudu vracet. Když to někdo bude chtít vysvětlit u disciplinárky, tak mu to vysvětlím,“ hájil se nicméně Rada.

PĚT MOMENTŮ ligového víkendu: Pieta za Šurala a šílený teplický debakl 720p 360p REKLAMA