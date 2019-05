Zájem o hráče Jablonce: Holeše loví Sparta, kdo je také na odchodu? | iSport.cz

Václav Drchal posílá Spartu do vedení 1:0 v zápase s Baníkem Ostrava • Dominik Bakeš / Sport

Nejpalčivější místo v sestavě Sparty? Jednoznačně pozice pravého obránce. Od příští sezony by to už ale platit nemuselo. Letenský klub totiž podle informací deníku Sport na tento post lokalizoval vysněnou posilu: Tomáše Holeše z Jablonce. Pražané výkonnost šestadvacetiletého beka monitorují dlouhodobě, nyní vyvinou veškerou snahu, aby ho mohli v létě převléct ze zelených barev do rudých. A zřejmě nebude jediný, kdo řady Radova týmu opustí.