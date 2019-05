LIGOVÝ INSIDER: Slavii by mohl pomoct Stoch. Plzeň? Obrat ji nakopne | iSport.cz

Splnilo se to, co zkušený stoper říkal v předchozím díle: Slavia musí vyhrát, jinak se dostane do nekomfortní situace. „Nevěděla, jak má na Liberec hrát, projevila se práce Jindřicha Trpišovského,“ připomíná Jiránek, že pod Ještědem působil současný kouč červenobílých. Plzeň sice mohla od Jablonce inkasovat víc než jeden gól a klidně prohrát, ovšem závěrečný obrat na 2:1 pro ni může být klíčovou vzpruhou. „Možná to pro ně byl zlomový zápas, který je nakopne,“ říká Jiránek.

Měla by Slavia udělat v sestavě nebo způsobu hry před nedělním šlágrem nějaké zásadní změny? Nabízí se například využití nejproduktivnějšího hráče Miroslava Stocha, jemuž postupem času připadla pouze rola žolíka. V základní sestavě pro něho není místo ani na kraji ani pod útočníkem, v Liberci střídal na posledních osmnáct minut. „Má výbornou střelu z dálky, centry… Když se nedaří herně, může dát gól,“ přemítá Jiránek. „Na druhé straně nezapadá do agresivní hry Slavie,“ dodává.

Za Spartu se v úvodním dějství skupiny o titul opět blýskly mladé pušky Václav Drchal a Adam Hložek. Jiránek rozebírá, zda pro posledně jmenovaného bylo dobré, že ho Letenští nepustili na mistrovství Evropy do 17 let. A komentuje rovněž další „blikanec“ stopera Costy, jenž opět vyvázl jen se žlutou kartou. „Dělá to furt, je to za hranou, šílený,“ kroutí hlavou.

Podívejte se ve VIDEU i na to, co Martin Jiránek říká o debaklu Teplic 0:8 s Mladou Boleslaví a nabídce kapitána Admira Ljevakoviče, že klidně zruší svou smlouvu.