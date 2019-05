Heča po třetí nule: Tým skvěle brání. I když Slovan nevystřelil, bylo to těžké | iSport.cz

Jsou tři čistá konta něčím, co zvedá vaše sebevědomí?

„Každá nula je dobrá. Ale i kdyby gólman dostal dva góly, a další čtyři chytil, řadil bych to na stejnou úroveň.“

Čekal jste, že ty nuly budou takhle rychle přibývat?

„Nestaral jsem se o nuly, do každého zápasu jdu s tím, že nechci inkasovat. Teď se nám to daří, dobře bráníme už od útočníků. Kluci výborně všechno dobíhají, to je základ. I díky tomu dokážeme vyhrát těsně 1:0.“

Na druhou stranu Matěj Hybš na vás postupoval sám a nakonec se rozhodl přihrávat.

„Asi to byla největší šance Liberce, šel sám ze strany a já vybíhal proti němu. Jenže místo střely někoho hledal… Pro nás jedině dobře. Ale i když Liberec nevystřelil, pro nás to byl těžký zápas. Slovan byl silný na balonu, celý zápas presoval. Znovu ukázal, jak je na tom dobře fyzicky. Ke konci už jsme ho nezvládali tolik dostupovat. Kluci ale odvedli fantastický výkon, soupeř si na mě nevystřelil a ty závary jsme výborně odehráli.“

Je výhra důležitá i z toho pohledu, že jste ji uhráli bez klíčových hráčů Kangy a Dočkala?

„Sparta má tolik kvalitních hráčů na to, aby je vždycky dokázala nahradit. Teď se to potvrzuje, vyhráli jsme tři zápasy v řadě. Ale pokud budou tihle dva v pořádku, tak budeme ještě silnější.“

Definitivně jste uhráli třetí místo v tabulce. Zlepšila se atmosféra uvnitř klubu?

„Řekli jsme si, že ho chceme uhrát a máme ho. Jsme spokojení. Vždycky, když se vyhrává, tak je atmosféra lepší. Poslední zápasy se dařily výsledkově, byť jsme nebyli někdy celý zápas lepší a soupeři nás dokázali zatlačit. Ale důležité jsou body, díky nim se dostáváme nahoru.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 5. Costa Hosté: Sestavy Domácí: Heča – Zahustel (85. Chipciu), Radaković, Costa, Matěj Hanousek – M. Frýdek (C), Sáček – Moberg Karlsson (63. Ćivić), M. Hašek, Hložek – Drchal (75. Tetteh). Hosté: Nguyen – Fukala (83. Musa), Kačaraba, Mara, Hybš – Oscar, Breite (C) – Potočný, Sýkora (70. Pešek), Malinský (75. Nešický) – Kozák. Náhradníci Domácí: Nita, Plechatý, Štetina, Ćivić, Chipciu, Vácha, Tetteh Hosté: Knobloch, Nešický, Koscelník, Pešek, Vuklišević, Musa, Pázler Karty Domácí: Ćivić Hosté: Malinský, Kozák, Fukala, Oscar, Breite Rozhodčí Nenadál – Moláček, Podaný Stadion Generali Arena, Praha-Letná Návštěva 7267 diváků

