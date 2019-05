Proč byl Kanga jen na tribuně? Sparta ho potrestala za chování po Baníku | iSport.cz

Nejprve krátká zpráva, přilepená na sociálních sítích k informacím o základní sestavě Sparty pro zápas se Slovanem. A následně taky vyjádření sportovního ředitele Tomáše Rosického, který zdůvodnil, proč byl záložník Guélor Kanga pro utkání suspendován.

„Nedodržel naše stanovená pravidla, která jsou platná pro všechny hráče. Tyto hodnoty při tom definují naši týmovou kulturu a jejich dodržování pro nás je klíčové,“ vysvětlil Rosický.

O co šlo? Podle informací Nedělního Sportu se letenskému vedení vůbec nepozdávalo to, co předvedl excentrický Gabonec bezprostředně po domácím střetu s Baníkem. Přímo na hřišti se dostal do konfliktu s Adamem Hložkem, kterému vyčinil, že mu v jedné situaci nepřihrál. Následně na tradiční děkovačce u sparťanského kotle dával ostentativně najevo svůj nezájem. Ani v přestávce nebylo jeho chování úplně příkladné, když vůbec nevyrazil se spoluhráči na poločasovou rozcvičku.

„Bylo to společné rozhodnutí moje a Tomáše Rosického. Kaku trest přijal, na utkání s Libercem byl a fandil nám,“ zmínil hlavní trenér Sparty Michal Horňák.

Sparta zároveň zdůraznila, že Kanga nebyl potrestán za porušení životosprávy ani za neodpovídající práci v tréninkovém procesu. „Společně s realizačním týmem věříme, že se takový prohřešek nebude opakovat a Guélor se připojí k týmu opět pro utkání v Plzni,“ upozornil Rosický.

V kuolárech se ale mluví o tom, že Kangova pozice po odvolání trenéra Zdeňka Ščasného, jenž byl jeho velkým zastáncem, citelně oslabila. A ve hře je i reálně i varianta, že by gabonský reprezentant v létě klub opustil.

I bez něj ovšem Sparta střet se Slovanem zvládla a pojistila si tak konečnou třetí příčku ve FORTUNA:LIZE. Za definitivou vykročila už v páté minutě, kdy střelu Martina Frýdka zpoza šestnáctky vyrazil hostující gólman Filip Nguyen pouze před sebe k dobíhajícímu Costovi, jenž z bezprostřední blízkosti otevřel skóre. „Tohle utkání nás stálo spoustu sil, díky nim jsme to urvali. Věděli jsme, že Liberec neprodá svou kůži lacino,“ uvedl Horňák.

Další gól mohl přidat David Moberg Karlsson, jeho obstřel z levé strany ale libereckou branku jen těsně minul. Slovan pořádně zahrozil až před poločasem, Matěj Hybš byl v ideální střelecké pozici uvnitř šestnáctky, místo zakončení ale volil nepřesnou přihrávku. Poté se Severočeši dožadovali pokutového kopu po zákroku Martina Frýdka na Libora Kozáka, sudí Martin Nenadál ale zůstal v klidu. „Nemůžeme být spokojení, protože jsme prohráli. Ale v první části druhé půlky jsme byli nebezpečnější, bohužel naše koncovka byla jalová,“ prohodil lakonicky hostující trenér Zsolt Hornyák.

Po změně stran pálil tvrdě Adam Hložek, jeho projektil ale Nguyen odmítl. Liberec se sice snažil vyrovnat, jeho ofenzivní nájezdy se ale tříštily o domácí defenzivní vozbu. Sparta tak nejtěsnější náskok uhájila a třetí výhrou v řadě posichrovala bronzovou pozici.