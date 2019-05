O Holeše se zajímá Slavia. Jablonec stojí o Matouška a loví i na Ukrajině | iSport.cz

Šestadvacetiletý Tomáš Holeš je momentálně asi nejžhavějším ligovým zbožím. Pravý bek Jablonce letos jako vůbec jediný fotbalista nechyběl v domácí soutěži ani minutu. A spolehlivé výkony, 4 góly + 3 asistence a navíc zdravý přístup k fotbalu z něj udělaly ligový klenot, který sever Čech velmi pravděpodobně opustí.

Mezi potenciální kandidáty si ho už v minulosti na seznam posil napsala i Sparta, v současnosti se však zdá být blíž jeho přestup do Slavie. „Nic není hotové, ale jednání na úrovni majitelů už začala,“ prozradil iSportu dobře informovaný zdroj.

Holeš navíc nemusí být jediným jabloneckým hráčem, který v Edenu skončí. Pokud by se totiž Slavia v létě rozhodla pustit do zahraničí jednu z dvojice svých stoperských věží Ngadeu – Deli, opět by mohla hledat náhradu v Podještědí. A to konkrétně v osobě Davida Hovorky. Ten přišel do Jablonce ze Sparty, kde si nepadl do oka s trenérem Zdeňkem Ščasným. V Jablonci se však pod trenérem Petrem Radou rozehrál k výborným výkonům.

Peltův klub ale podle informací iSportu nechce jen prodávat. Stojí i o hráčskou náhradu, která by z Edenu zamířila na sever Čech. Trenér Rada má mít zájem o hostování 21letého útočníka Jana Matouška. Toho Slavia poslala v průběhu tohoto ročníku na zkušenou do Příbrami, z níž před tím do Edenu přestoupil. V Jablonci by však měl mít rychlonohý útočník i vzhledem k pravděpodobné účasti mužstva v evropských pohárech šanci lépe dál fotbalově růst.

Petr Rada má navíc zájem i o hostování levého beka Slavie Jaroslava Zeleného. Ten před sezonou přišel do Edenu právě z Jablonce. A v konkurenci Jana Bořila nastoupil na levé straně slávistické obrany ve 12 zápasech ligové sezony. „Jablonci by se ale nyní hodil i proto, že Šachtar Doněck si po sezoně stáhne zpět z hostování Eduarda Sobola,“ potvrdil nám zdroj dobře obeznámený se zákulisím ligových přestupů.

Jablonecký šéf Miroslav Pelta má prý navíc chuť tým do příští sezony dál posilovat. A to tak, aby klub zvládl minimálně na letošní úrovni působit jak v domácí soutěži, tak v Evropě. „Mají vytipované zajímavé hráče z ligy. A navíc se Pelta v těchto dnech vydává lovit i na východ Evropy kvalitního fotbalistu z širšího kádru ukrajinské reprezentace,“ tvrdí.

Oproti nedávným spekulacím by navíc na severu Čech měl zůstat i slovenský záložník Jakub Považanec, o něhož měla mít zájem plzeňská Viktorka.

