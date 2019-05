Titul pro Slavii už ve středu? Mistr zvedne pohár až po posledním kole | iSport.cz

Nic na tom nezmění ani to, kdyby Slavia získala titul už ve středu – to případně nastane ve chvíli, pokud posbírá doma proti Jablonci více bodů než Plzeň proti Spartě. K předávání poháru totiž dle zdejšího pravidla dochází při posledním domácím zápase jistého mistra nebo v poslední kole. Slavia hraje doma už jenom dvě utkání a před tím středečním proti Jablonci ještě mistrovskou jistotu nemá.

Její případná korunovace tedy dost možná připadne na domácí derby se Spartou. Bylo by to poprvé, kdy jedno z pražských „S“ převezme pohár po vzájemném souboji. V roce 2000 se sice Sparta stala tři kola před koncem soutěže mistrem po výhře 5:1 nad Slavií, ale na oficiální korunovaci si ještě musela počkat. I tak to bylo památné derby, po němž tehdejší trenér červenobílých František Cipro neméně památně prohlásil: „Na tiskovku jsem musel projít špalírem slavících sparťanských fanoušků. Touhle uličkou hanby by si měli projít někteří naši hráči.“

Teď podobná věc může potkat Michala Horňáka, jen s tím rozdílem, že o korunovaci už může být předem rozhodnuto.