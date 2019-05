Smůla? Přišla v nejméně vhodnou chvíli, litoval Procházka | iSport.cz

Velká komplikace, že?

„Jasně. Hráli jsme o páté místo, nezvládli jsme to a nevstřelili ani gól. První poločas byl z naší strany dobrý, měli jsme tam příležitosti a Liberec jsme k ničemu nepustili. Ve druhém poločase se to vyrovnalo, ke konci už tam od nás byla nervozita. Dostali jsme gól z ničeho – ze standardky pět minut před koncem – a bylo rozhodnuto.“

Nepohlídat si takhle v závěru hráče při rohu, to zamrzí...

„Vyplul tam sám, nebyl dobře pokrytý. Nevím, jestli se to odrazilo předtím k němu jednou nebo dvakrát. Ale trefil to a už se nedalo nic dělat.“

Vy jste měl taky šanci, napálil jste břevno.

„Asi se to všechno sešlo v tu nejméně vhodnou chvíli a možná i v tom nejdůležitějším zápase... Nedali jsme gól a na konci dostaneme takový gól. Smůla. V nadstavbě jsou těžké zápasy, ale věřili jsme, že doma to zvládneme.“

Teď už to nemáte ve svých rukách, jak naložit s finišem?

„Bude to složité, ale my nevzdáme. Další zápas je sice proti Slavii, ale věřím, že doma už takhle prohrávat nebudeme, protože předtím jsme domácí utkání zvládali. Dávali jsme góly a vítězili.“

To jste však neměli zdravotní problémy...

„No, to nás bohužel trochu ubíjí. Po každém zápase nám vypadne nějaký hráč. Teď je nás asi dvanáct, tak je možné, že nás příště zase doplní nějací kluci z juniorky a třeba dostanou šanci oni.“