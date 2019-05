Liga očima fanoušků: Costa šel do sebe. Plzeň? Bída na hřišti i v hledišti | iSport.cz

Fanoušci Plzně na zápase skupiny o titul se Slavií • FOTO: Twitter Fotbalová nejvyšší soutěž pomalu míří do finiše. Velký krok směrem k titulu udělala Slavia, která výsledkově zvládla před svými příznivci šlágr s Plzní (3:1) a ve středu, s pomocí odvěkkého rivala - Sparty, může slavit ligový triumf. Letenští pokračují pod trenérem Michalem Horňákem ve sbírání výher. Tu nad Libercem jim vystřelil stoper Costa. Nedaří se naopak Baníku. Olomouci a Teplicím už dokonce sezona skončila, když ve skupině o Evropu padly v dvojzápasech se Zlínem, respektive Mladou Boleslaví. Jak viděli výkony svých týmů fanoušci?

SLAVIA PRAHA: Double by nám slušel Pro mnoho fanoušků byl zápas s Plzní 80 minut velkým utrpením. Ale posledních deset minut mi to vynahradilo. Euforie způsobila, že se konečně začalo fandit i jinde než na Tribuně Sever a my na tribuně východní jsme zůstali stát až do konce utkání. Po prvním gólu spadl fanouškům obrovský kámen ze srdce a hráčům narostla křídla. Nepočítám, že se v dalším utkání Jablonec nějak předem vzdá, spíš se pokusí překvapit. A já se modlím, abychom utkání bez problému vyhráli a Plzeň padla se Spartou. My pak budeme mít klid na utkání s Ostravou v rámci ligy a soustředíme se na zisk MOL Cupu. Double by nám totiž slušel. V minulém týdnu jsem se zúčastnil besedy s asistentem Zdeňkem Houšteckým. Mimo mnoha zajímavých věcí došlo i na téma Josef Šural. Vyprávěl o jeho charakteru, respektu k ostatním a jak si pořád psali nebo volali. Za sebe mohu jen říci: „Josefe, lituji, že jsi svůj um a charakter nemohl ukázat v červenobílém dresu.“ DAVID OCETNÍK. 41 LET, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Plzeň 3:1. Klíčový duel o titul rozhodl infarktový závěr! 720p 360p REKLAMA

VIKTORIA PLZEŇ: Bída na hřišti i v hledišti Konec, zvonec, finito. V chrámu hnusu a drahoty jsme mohli ještě živit naději na mistrovskou korunu, ale to by to musela být ta stará dobrá Plzeň, a ne jen její odvar. Nejprve ale najdu pozitiva. Po dlouhé době jsme tady uhráli poločas bez branky v naší síti a taky dali branku. Špatného je víc. Na trávníku to vypadalo fakt bídně. Když vyprodukujeme jednu střelu na bránu, i když do tyče, nemůžeme chtít víc. Při sešívaném apetitu to stejně nejde na jeden gól vyhrát. Pana H. si na hřišti všimnu pouze při střídání anebo při žluté kartě. I jiní nám už nestíhají, spokojme se tedy s druhým flekem a pogratulujme slátancům k titulu. O hledišti raději nemluvit. Cca 300 lidí, z toho 200 čumilů, co neotevřou hubu… To je bída. Aspoň je vidět, kdo jezdí za Viktorkou a kdo jen za tituly. Bude hůř, na poslední kola bude naše návštěva kopírovat výkony pánů na hřišti. Čest královně Viktorce, zrušit tresty pro fanoušky! FAČR ven! KOVI. 51 LET, PODNIKATEL RENTGEN: Ospalý Limberský a sešívaná přímočarost. Čím Slavia nakročila k titulu? 1080p 720p 360p REKLAMA

SPARTA PRAHA: Costa šel do sebe Tak aspoň poslední cíl splněn, budeme třetí. Teď bychom se mohli uklidnit a ukázat ještě trochu víc fotbalu a třeba i zamíchat kartami v boji o titul. I když už asi není čím míchat. I když... Zápas s Libercem byl soubojový a bojovný, pěkného fotbalu bylo hodně málo. Pozitivní je třetí nula v řadě. Vypadá to, že vedení řešilo i oba problémové hráče, o kterých jsem tu psal minule. Kanga byl suspendován, kvůli obecnému vyjádření klubu ale bohužel nevíme proč. Ještě více otevřenosti vůči fanouškům by neuškodilo. Costa šel po domluvě do sebe, tentokrát podal zodpovědný výkon bez hrůzostrašného faulu a patřil k nejlepším. Jinak musím říct, že z nadstavby mám zatím smíšené pocity. Přece jen jde o hodně, převládá taktika, a tak jsem moc pěkných zápasů zatím neviděl. A taky je tu další změna. Zatímco v základní části byl VAR někdy až nadužíván, tak v nadstavbě často mlčí, i když už bylo pár momentů, které by asi stálo za to zhlédnout... MICHAL ŠEDIVÝ. 50 LET, ÚŘEDNÍK SESTŘIH: Sparta - Liberec 1:0. Letenští skončí nejhůře třetí, o výhře rozhodl Costa 1080p 720p 360p REKLAMA

SIGMA OLOMOUC: Za vyřazení trenér nemůže Sigma šla do odvety se Zlínem nepochybně s cílem neinkasovat. Za své vzal plán po 45 vteřinách, obrat ve druhém poločase na postup nestačil. A jak už bývá zvykem, začalo se prstem ukazovat na „viníky“ předčasného konce. Zaznamenal jsem na tribunách nespokojenost s kroky trenéra Jílka a výkonem Chvátala. Lze ale vyřazení jednoznačně hodit na jejich hlavu? Ani náhodou! Špatné bylo už to, že jsme nedokázali vstřelit ve Zlíně branku, byť šance na to Falta se Zahradníčkem měli. Prohrát na hřišti soupeře bez vstřeleného gólu je v pohárové matematice zlé. Co dle mého rozhodlo odvetu? Absence Lukáše Kalvacha. Klíčový muž zálohy Sigmy, jeden z nejlepších DZ v lize. Troufnu si říci, že by Kalvi při obou gólových situacích hlídal pozice, odkud nabíhali Podio s Džafičem. Možná kdyby byl prostor střežen, kdybychom dvakrát neinkasovali… Úvaha ve stylu „kdyby“ a podobně je ovšem přece i spekulace o tom, co měl udělat Jílek jinak, ne? LAŠA. 28 LET, HISTORIK SESTŘIH: Olomouc - Zlín 3:2. Sigma předvedla velký obrat, ale postupují hosté 720p 360p REKLAMA