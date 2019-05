Karvinský střelec Wágner útočil před skauty na hattrick: Dal jsem šmudlu | iSport.cz

Hattrick visel ve vzduchu, v 53. minutě jste po kličce gólmanovi za stavu 2:0 střílel do prázdné. Nevšiml jste si obránce, že dobíhá?

„Ne, levou jsem si to hodil úplně skvěle a hrozně jsem se na to soustředil. O to hůře to dopadlo. Možná jsem měl zavřít oči a jenom to tam dopinknout. Ale fakt jsem se hodně soustředil na to, aby mi to nějak neskočilo, že jsem dal takovou šmudlu. Moje chyba, mohli jsme mít klid o hodně dříve.“

Ale dva góly jste dal, takže střeleckou pohodu v závěru sezony máte?

„Jsem za ty dva góly rád, chtěl jsem dát i třetí, protože když dva dáte, tak máte takovou energii v žilách, že byste mohl dát i ten třetí. Nevadí, 3:0 jsme vyhráli. Je potřeba říct, že to byla práce celého týmu. Od Pastornického, který chytil na začátku penaltu, přes všechny kluky pode mnou, kteří makají jako kráva. Linži (Lingr) chudák, přál jsem mu strašně gól, bohužel byl při dorážce v ofsajdu. Zasloužil by si ho strašně. Ale je mladý kluk, dá jich ještě spoustu.“

Berete už závěrečné zápasy jako přípravu na baráž?

„Nechceme prohrávat a říkat si, že v baráži to bude jiné. Chceme si dodat odvahu, sebevědomí a pak se připravit na baráž. Ale ještě jsou dva zápasy, stále jsme ve hře. A dokud je šance, tak o ni budeme bojovat. Nechtěli jsme přímo spadnout, Dukla si u nás taky chtěla udržet naději. Fotbal je nevyzpytatelný...“

V sobotu hrajete doma s Bohemians (17:00), kteří po prohře s Příbramí (1:4) klesli na barážové pozice. Půjde o hodně?

„My chceme vyhrát a dokázat si, že umíme, i když jsme v sezoně poztráceli milion bodů... Když to vezmu osobně. Já teď dal dva góly, ale v Příbrami (0:1) to byl ode mne výkon špatný. Nebyl jsem vůbec spokojený, bylo štěstí, že jsme hráli hned v úterý a mohl jsem to hned odčinit. To se povedlo. V Příbrami se mi hraje celkově špatně, ale v první půli jsme tam byli lepší než domácí. Finální fázi venku prostě musíme zlepšit.“

Střelecky se vám vede, v tabulce kanonýrů jste čtvrtý, ale tým je v lize předposlední. Přímá úměra v tomto tedy nefunguje?

„Mrzí mne, že góly, i když jich bylo spoustu, nebyly bodové. Protože jsou góly a góly. Dát na 1:3 sice malinko potěší, ale k ničemu pro tým to není. Ty góly, které pomohou, jsou jako třeba proti Dukle hlavička na 1:0. To strašně pomůže. Společně s chycenou penaltou (Martin Pastornický ji chytil Jakubovi Podanému v 16. minutě za stavu 0:0) to byly dva klíčové momenty celého utkání.“

Podle všeho vás baráž nemine. Už přemítáte, jestli to bude Jihlava nebo Brno?

„Oba jsou to zkušené týmy z ligy, takže spekulovat je zbytečné. Nejdůležitější je se soustředit sám na sebe.“

