Rozjetý Kovařík litoval Slavie: Góly bych vyměnil za jeden v Edenu | iSport.cz

Spartě jste připravili nejtěžší porážku v samostatné české lize. Je to satisfakce za jarní potupu 0:4 na Letné?

„Porážku na Spartě jsem před zápasem měl v hlavě. Říkal jsem si, že jí to musíme vrátit. Povedlo se nám to výborně. Jsme rádi, že jsme vyhráli o čtyři góly. I když šancí jsme měli na víc branek. Do konce ligy chceme vyhrát oba zápasy a Slavii to, co nejvíce ztížit. Nervozitu z toho, že jim někdo pořád šlape na paty, budou cítit. Známe to z minulé sezony. Když se náskok tenčil, nebylo to nic příjemného.“

Jsou dva vstřelené góly aspoň malou náplastí za nastřelenou tyč na Slavii?

„Dva góly jsou super, ale rozhodně bych je vyměnil za vstřelený gól v Edenu. To byl klíčový moment možná celé sezony. Zápas se mohl vyvíjet úplně jinak.“

Jak dlouho ve vás ležel nešťastný moment?

„Ještě den před zápasem jsem z toho byl špatnej. Pak už jsem se začal chystat na Spartu a pustil to z hlavy.“

Dost možná fatální prohra na Slavii vás nepoložila. Naopak jste předvedli jeden z nejlepších jarních výkonů. Museli jste znovu nastartovat hlavu?

„Hodně nám pomohlo, že se hrálo už třetí den, což bylo super. Ani jsme se nestihli pořádně podívat na video.“

Nakolik prospěl rychlosti přechodu do útoku přesun Joela Kayamby na podhrot?

„Joel je extrémně rychlý hráč. Když hraje na tréninku proti mně, tak to poznávám na vlastní kůži. Je těžké ho bránit. V přechodu do brejku byl vážně znát.“

Překvapilo vás, kolik prostoru v ofenzivě vám Sparta dopřávala?

„Spíš to bylo zapříčiněné naší aktivitou a chutí jít do brejku ve větším počtu hráčů. To se pak zachytává špatně každé obraně.“

Přišlo mi, že oproti minulým utkáním vás fotbal zase bavil. Pletu se?

„Vždycky vás to baví víc, když vedete o čtyři góly. Těžko říct. Fotbal nás baví furt, i když to možná někdy není vidět, ale i takové zápasy jsou.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 4:0. Viktoria oplatila hostům demolici a má jisté předkolo LM 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Sparta: Zahustel a Frýdek si trestuhodně nepohlídali Kovaříka, ten zvyšuje na 2:0! 720p 360p REKLAMA