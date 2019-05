Holeš se blýskl parádou: Takový gól jsem ještě nedal! Slavia by ho lákala | iSport.cz

Jestli si chtěl říct o angažmá, lépe to udělat nemohl. Pravý bek Jablonce Tomáš Holeš je v posledních dnech hlasitě spojován s letním přestupem do Slavie a ve středu se v Edenu už v deváté minutě ukázal parádně. Na své straně se zbavil Olayinky i Bořila a střelou zpoza vápna do šibenice poslal Severočechy do vedení. „Lépe už to trefit nešlo,“ hlásil šestadvacetiletý obránce po utkání. Jeho Jablonec ovšem nakonec žádný bod nezískal a Slavia se díky výhře 2:1 přiblížila titulu.