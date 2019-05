Průvan v Teplicích! Krob přeřazen do béčka, Kuchta se vrací do Slavie | iSport.cz

"Do béčka je přeřazený Jan Krob z důvodu výkonnostního. Bereme ho za jednoho z lídrů kabiny. Nepředával pozitivní myšlení kabině. To on by měl v důležitých zápasech táhnout kabinu. Nezavíráme za ním dveře. Bude záležet jen na něm, jak se s tím popere a zvládne," vysvětlil teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Teplická sezona utrpěla velkou ránu v nadstavbě. Ve skupině o Evropu v prvním utkání s Mladou Boleslaví přišel ze strany Severočeského mužstva totální výbuch a prohra 0:8. Vedení klubu zareagovalo pokutami a následným průvanem v kádru.

První změny na Stínadlech už jsou na světě, Jan Krob je přeřazen do B mužstva, Jan Kuchta se vrací do Slavie, na odchodu jsou také Soungole, Hošek, Luts a Bezdička. Více informací včetně návratů z hostování a možný posil najdete v článku! #sklářihttps://t.co/jdqj2opri9 — FK Teplice (@FK_Teplice) 16. května 2019

"Dáváme tím najevo lidem a kabině, že nám to není jedno. Je to i důsledek toho, že v posledních čtyřech letech máme podobné kolapsy. Je to fotbal. Jak jsme přijali výhru 7:0 na Slavii, tak musíme přijmout i 0:8 s Mladou Boleslaví. Chtěl bych, aby se to uzavřelo a šli jsme do nové sezony s čistým štítem a hlavně s jinou náladou," doplnil Vachoušek.

Přeřazení Kroba do béčka není jedinou teplickou změnou. "Kuchtu vracíme do Slavie k 30. 6. Nenaplnil naše očekávání. Beru to jako svou velkou chybu, jsem za jeho příchod zodpovědný. Nikdy nevidíte hráčům do hlavy. Co jsem o něm zjišťoval informace a viděl zápasy, které odehrál před přesunem k nám, tak nic nenasvědčovalo tomu, že to nemá v hlavě správně nastavené. Fotbal pro něj není na prvním místě. Bude to pro něj nejspíš facka, které ho může vrátit na správnou cestu," uvedl Vachoušek.

V Teplicích nepočítají ani se Soungolem a Hoškem. "Myslím, že je umíme nahradit. Bezdička se vrací do Dukly a Siimu Lutsovi i jeho manažerům jsme oznámili, že si může hledat angažmá," uvedl Vachoušek k dalším pohybům v kádru.

Teplice se zaměří i na hledání nových posil, klub už na ně vyčlenil potřebné finance. Mužstvo chce především hrotového útočníka a krajní hráče, už probíhají jednání s konkrétními fotbalisty.

"Máme rozjednáno sedm hráčů. Budeme chtít přivést minimálně tři hráče, kteří nám hned pomůžou, ti by tu měli být na začátek přípravy. Peníze na to jsou, půjdeme do boje. Nekoupíme ale útočníka za 20 milionů," upřesnil Vachoušek.