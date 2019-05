Kouč Příbrami Nádvorník: Karviná nevystřelila na bránu. Co na to říct... | iSport.cz

Jak koušete porážku 1:2?

„Hodnotí se mi to samozřejmě těžce, protože jsme se tímto zápasem z mého pohledu odsoudili k tomu, že půjdeme do baráže. Potřebovali jsme tady získat minimálně bod.“

Výkon ale nebyl optimální.

„V prvním poločase mi od nás chyběla větší odvaha, i když jsme měli s Fantišem hned na začátku první gólovou šanci. Měli jsme jít do vedení. Pak jsme dostali hloupý gól do kabiny. Ve druhém poločase jsme se snažili a podařilo se nám vyrovnat. Jenže jsme na konci zase inkasovali gól ze standardní situace. Celý týden se připravujeme na to, že jediné, čím nás Opava může porazit, jsou standardky. Zavadil je kope výborně, mají čtyři výborné hlavičkáře.“

Ve finále jste dohrávali v deseti, když byl za údajný nafilmovaný pád v šestnáctce vyloučen po druhé žluté Karel Soldát…

„Nesmím se k některým věcem vyjadřovat. Ale hráč (Soldát) byl staženej ve stoprocentní gólové šanci. Ještě se na to musím podívat. Bylo to zvláštní.“

Proč se neprosadil Jan Matoušek?

„Byl dobře hlídaný a my jsme ho nevyužili tak jako v předchozích zápasech.“

Překvapila vás výhra Bohemians v Karviné?

„Koukali jsme se, že Karviná nevystřelila za celý zápas na bránu. Podle mě už o nic nehrála. Co vám mám na to říct…“

Věříte, že Opava obere v posledním kole Bohemians?

„Nevěřím. Opava se zachránila a podle toho bude ten zápas vypadat.“

