Slavia je mistr! Titulová jízda vlakem z Ostravy plná alkoholu | iSport.cz

Rozjaření mistři ze Slavie se vrátili vlakem s fanoušky do Prahy

Kolo před koncem se dočkali! Fotbalisté Slavie získali v Ostravě na půdě Baníku bod, který jim zajistil titul ve FORTUNA:LIZE. Slávisté po závěrečném hvizdu spustili oslavný rej na trávníku, pak se vydali za fanoušky do kotle, kteří zapálili oslavnou dýmovnici… O tu se postarali hasiči a mohla začít titulová děkovačka. Slávisté se pak přesunuli na nádraží, odkud vyrazili po sedmé hodině vlakem do Prahy. A žízní čerství mistři rozhodně netrpěli... Do Prahy fotbalisté dorazili krátce před půl jedenáctou večer. Jak celé oslavy slávistického titulu probíhaly?