Melichárek popsal posilu Sparty: Pohodový kluk, záleží, jak zapadne | iSport.cz

Mluví o něm jen pozitivně. Dobrý fotbalista, pohodový kluk do party. Takový je v očích Dušana Melichárka norský halvbek Andreas Vindheim. Český brankář se domnívá, že ho Sparta bere i kvůli švédskému záložníkovi Davidu Mobergu Karlssonovi. Aby měl v kabině parťáka ze Skandinávie. „Budou tam dva, to se může vyplatit,“ soudí gólmanská dvojka Malmö.

Jaký je Andreas Vindheim?

„Mladý kluk. Myslím, že i jeho věk hrál v tom přestupu roli. Proto za něj Sparta dala i tolik peněz. Je to pohodový frajer do party a dobrý fotbalista. Tomáš Rosický říkal, že je rychlý a technický. To můžu potvrdit. V Malmö hrajeme na tři obránce, on byl něco mezi krajním bekem a záložníkem. Tady mají halvbeci za úkol zásobovat přihrávkami ostatní hráče. Proto sbírají víc asistence než góly. Záleží, jak zapadne do Česka. Přeju mu, ať mu to vyjde.“

Proč by neměl zapadnout?

„Hráči zvenku to nemají lehké. Myslím, že se bude muset naučit i řeč. Když jste Nor nebo Dán a jdete do Švédska, není to žádný problém.