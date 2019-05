Střelec Přikryl o postupové euforii v Boleslavi: Čeká nás nejtěžší zápas | iSport.cz

Jak chutná rozhodnout takový zápas?

„Je to euforie, paráda. Jsem za to moc rád. Když se vám to takhle podaří otočit, chutná to líp, než když vyhrajete 8:0 a druhý zápas se jen dohrává.“

Při své brance jste musel rychle reagovat na nepřesnou střelu Jakuba Fulneka. Bylo to těžké?

„Kupodivu bývám při standardkách většinou určený na první tyč. Ale teď jsme si to prohodili, řekli jsme si, že to zavřu vzadu. Když letěl balon na Fulnyho, říkal jsem si, ať to trefí tak, aby mě to našlo. Nakonec to špatně trefil, naštěstí se ale míč odrazil ke mně. Já si to přebral a pak už jsem se snažil co nejrychleji trefit míč do brány.“

Nestrachovali jste se, když byl po poločase pořád bezbrankový stav?

„Paradoxně nám možná víc vyhovuje, když dáme gól před koncem. Nestrachovali jsme se, říkali jsme si, že musíme být trpěliví, že máme kvalitu na to, abychom dali góly. To se nakonec ukázalo.“

Jste jeden zápas od evropských pohárů. To je pro vás velká šance, že?

„Ale vždycky se říká, že poslední krok je nejtěžší. Čeká nás nejtěžší zápas, ale těšili jsme se na to, šli jsme si pro to. Chceme do Evropy a připravíme se na to.“

Sledujete skupinu o titul? A přáli byste si radši Liberec, nebo Baník?

„Nepřemýšleli jsme nad tím. Samozřejmě to sledujeme. Počkáme, na koho to padne. Jestli to bude Ostrava, nebo Liberec? Oba soupeři jsou kvalitní. Bude to určitě těžký zápas, budeme hrát venku. Myslím, že nejde moc vybírat.“

