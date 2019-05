Výhra? Byla k ničemu, štvalo Rezka. Baráž s Brnem rozhodne hlava | iSport.cz

Panuje hodně velké zklamání?

„Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát, abychom měli šanci se dostat přes Bohemku, která naopak nesměla získat bod. To se jí bohužel povedlo, takže je ta výhra vlastně k ničemu... Na druhou stranu aspoň půjdeme do baráže s větším sebevědomím, že jsme dokázali v posledním zápase vyhrát.“

Mrzí to o to víc, že jste měli informace, že Bohemians prohrávají a nakonec vyrovnali v poslední minutě nastavení?

„Hodně nás to mrzí, ale my jsme se to této situace nedostali v tomto zápase. Rozhodl ten minulý. Měli jsme potvrdit výsledek z Bohemky i v Opavě. Jenže to se nestalo. Nakonec nás ten inkasovaný gól tam v 85. minutě vyšel hodně draho.“

Dukla byla před zápasem jasným sestupujícím, ale přesto vám to na hřišti vůbec neusnadnila. Dělala vám hodně velké problémy?

„To bylo tím, že chtěli hrát fotbal. Celé jaro hrají bez tlaku. Co jsem měl možnost vidět pár zápasů v televizi, tak hrají hezký fotbal. Bohužel o to je horší, že nesbírali body. Mají v týmu spoustu mladých kluků, proti kterým se hraje nepříjemně. Zbytečně jsme si to dnes zkomplikovali, ale nakonec jsme vyhráli…“

Nyní vás čeká baráž. Co od ní a Brna lze čekat?

„Pro mě to bude premiéra. Bude to fakt těžké. Spíš než kvalita obou týmů rozhodne ty dva zápasy hlava. Věřím, že se na to dokážeme připravit a že to zvládneme. Jediné co vím, tak že poslední výsledky měli skvělé, stříleli spoustu branek. Bude to těžké dvojutkání. Možná o to hůř, že začínáme v Brně. Musíme se dát do kupy, abychom se na to připravili. Hrajeme tam už za čtyři dny.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35. Keita, 60. Matoušek, 65. Matoušek Hosté: 14. Krunert, 57. Hadaščok Sestavy Domácí: Kočí – Nový, Kodr, Tregler, Antwi – Fantiš (C), Soldát, Květ (61. Jan Rezek), Matoušek, Voltr (88. Průcha) – Polidar (34. Keita). Hosté: M. Hruška – Douděra (85. Djuranović), Bezpalec, Ostojić – Dancák, Krunert, Daniel Tetour (C), Podaný – Kovaľ (71. Milošević), P. González, Hadaščok (65. Palacios Palacios Vera). Náhradníci Domácí: Průcha, Skácel, Rezek, Keita, Hlúpik, Chaluš, Švenger Hosté: Hanousek, Holík, Holenda, Milošević, Djuranović, Rada, Palacios Vera Karty Domácí: Antwi Hosté: Ostojić, M. Hruška Rozhodčí Miroslav Zelinka. Asistenti: Miloš Vitner, Zdeněk Vaňkát. Čtvrtý rozhodčí: Jan Machálek Stadion Na Litavce, Příbram

