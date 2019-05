Horňák: Zaspali jsme úvody poločasů. Pevný základ máme, ale musíme posílit | iSport.cz

Dva inkasované góly, vždy v úvodu poločasu. Jeden z nich navíc po rohovém kopu od Tomáše Součka, což už je takový sparťanský kolorit. Rudí poslední soutěžní duel v sezoně odehráli tak, jako drtivou většinu předtím. Nevýrazně, neslaně. A po zásluze padli 1:2.

Kde vidíte hlavní příčiny porážky?

„Ty jsou zřejmé. Bohužel jsme nezachytili začátky poločasů, v obou jsme velice brzy inkasovali. Navíc jsme znovu neuhlídali Součka při standardní situaci. Ve druhém poločase jsme pak nepokryli hráče, který byl po naší ztrátě a přenesení hry na druhou stranu úplně volný.“

Souček vás potrestal ze vzduchu ve všech čtyřech zápasech v sezoně...

„A to jsme na něj vystřídali už tři hráče. Bohužel ho nezvládáme pokrýt. On je samozřejmě nadstandardní hráč, ale my jsme nebyli tak důrazní, jak bychom chtěli být.“

Byl jste jmenován dočasným hlavním trenérem. Máte představu, co s vámi bude dál?

„Sparta jedná o pozici trenéra, to není nic tajného. Víc k tomu ale nemohu říct, protože nevím, v jakém je to stádiu.“

Jak hodnotíte celou sezonu?

„Pochopitelně nemůžeme být spokojení. Třetí místo není něco, co by nás uspokojovalo, jako Sparta na něm nechceme být. Musíme se do další sezony zvednout, hrát s úplně jiným entusiasmem, nadšením a kvalitou, než tomu bylo v uplynulém ročníku.“

Má tenhle tým pevný základ?

„Pevný základ je, bohužel máme zraněných nějakých deset hráčů a to je znát. V takovou chvíli se ten základ rozpadne. Naším velkým tahounem měl být Bořek Dočkal, bohužel odehrál jen tři zápasy a pak se zranil. To bylo samozřejmě cítit. Na druhou stranu víme, že se musíme posílit, aby se zvýšila konkurence.“

Na jakých postech především?

„Potřebujeme střílet víc branek, takže bychom se měli posílit hlavně na ofenzivních pozicích. Obecně by ale bylo ideální, kdyby do každé řady přišel hráč, který by se dokázal prosadit do základní sestavy a zvedl celkovou kvalitu mužstva.“

Jak hodnotíte přínos nadstavby?

„Myslím, že tabulka zůstala úplně stejná jako před nadstavbou. Mužstvo, které vede ligu, jednou ztratí a může se dostat do problémů, to je nepříjemné. Očekával jsem, že budou divácky atraktivní zápasy, ale lidé spíš chodili méně než více.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. T. Souček, 50. A. Baluta Hosté: 21. Kanga Sestavy Domácí: Kovář – Coufal, Kúdela, Deli, Zelený – T. Souček (C), Král – Masopust (82. Hromada), Ševčík, Olayinka (87. Tecl) – A. Baluta (62. Stoch). Hosté: Heča – Zahustel, Štetina, Radaković, Matěj Hanousek – Hložek, Kanga, M. Frýdek (C), M. Hašek (77. Moberg Karlsson), Ćivić (46. Sáček) – Tetteh (25. Plavšić). Náhradníci Domácí: Kuciak, Tecl, Ngadeu, Van Buren, Stoch, Hromada, Vlček Hosté: Nita, Plechatý, Plavšić, Chipciu, Sáček, Moberg Karlsson, Cabadaj Karty Domácí: A. Baluta, T. Souček, Stoch Hosté: Kanga, Plavšić Rozhodčí Berka – Kubr, Flimmel Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 17 000 diváků

