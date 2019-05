Souček má po půltitulu celý. Poslední zápas za Slavii? Zajímal se i Tvrdík | iSport.cz

Vítězství načal přesnou hlavičkou, Pražané produktivnějšího střelce neměli. Souček se trefil třináctkrát, přitom hraje ve středu zálohy a má i spoustu defenzivních úkolů. „Jsem rád, že to tam zase padlo, navíc proti Spartě. To je gól za tři,“ hlásil spokojeně po utkání.

Během posledních dnů jste dvakrát prožili oslavy, bylo těžké je krotit?

„Mě samotného překvapilo, jací jsme profíci (usměje se). Ale bylo to bez problémů, připravovali jsme se až do derby. Teď už si to užijeme naplno a oslavíme úspěchy.“

Liší se tenhle titul nějak od toho, který jste získali před dvěma lety?

„Já tenkrát byl ve Slavii jen půl roku, takže to beru spíš jako půltitul. Po individuální stránce si toho letošního cením určitě víc. Jsem rád, že jsme dominovali celou sezonu. V lize nevidím tým, který by si to zasloužil víc.“

Slavia - Sparta: Souček letos v derby střílí už svůj pátý gól! Sešívaní vedou 1:0 720p 360p REKLAMA

Který moment sezony byl nejtěžší?

„Naštve každá prohra, ale i ty k fotbalu patří. My jsme navíc po každém nepovedeném zápase měli sérii skvělých výkonů. Hecli jsme se pak o to víc, což nás dostalo na špici.“

Jste specialista na Spartu? V každém derby sezony jste jí dal gól, celkem jich bylo pět...

„Cením si každého gólu proti Spartě, kór jako odchovanec. Jsem rád, že mi to tam zase padlo. Vždycky říkám, že gól v normálním zápase je za jeden a gól proti Spartě za tři.“

Jak jste prožíval chvíle po závěrečném hvizdu? Fanoušci hned vběhli na hřiště.

„Euforie. Uvědomoval jsem si, že jsme dokončili další cíl naší pohádky. Z fanoušků jsem strach vůbec neměl, ten mohli mít spíš jiní. Nás jen plácali po zádech a pustili na oslavy.“

Slavia - Sparta: Závěrečný hvizd, domácí fanoušci vbíhají na hřiště a slaví double! 720p 360p REKLAMA

Dlouho se mluví o vašem přestupu do zahraničí. Vnímáte, že to mohl být váš poslední zápas za Slavii?

(na Součka se obrátí šéf Tvrdík: „To mě taky zajímá.“) „Já chci hlavně poděkovat panu Tvrdíkovi a mému agentovi panu Paskovi. Oběma jsem řekl, že chci dokončit sezonu s čistou hlavou, oba mi vyhověli. Řekli jsme si, že všechno budeme řešit až po ní. Teď skončila, tak se na to můžeme vrhnout.“