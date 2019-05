ZLATÁ PÍŠŤALKA: Konec derby? Radši o čtyři minuty dřív, šlo i o Kangu | iSport.cz

Derby Slavia–Sparta (2:1) se přehouplo do nastavení, hlavní rozhodčí Ondřej Berka nahlásil, že přidá celých pět minut. Docela dost na to, že se toho po půli moc navíc nestalo. Uběhlo jenom 47 sekund a sudí zápas ukončil. „Bylo to tak domluvené dopředu,“ přiznává Berka.