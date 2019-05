Sudí popsal, co udělal Baroš: Za to bych musel vyloučit i Messiho | iSport.cz

Ta penalta vypadala dost přísně…

„Povím, jak jsem to viděl na hřišti. Procházka ve výskoku zasáhl Ngadeua do krku. A věděl moc dobře, že tam protihráč je. Plácl ho a znemožnil mu hrát balon. Viděl jsem to dobře a byl jsem přesvědčený, že to je milionová penalta. Vůbec jsem nepřemýšlel, že bych nepískl.“

A teď?

„Teď vím, že byla přísná. Ze záběrů kamer, co jsou k dispozici, to vypadá, že Procházka na něj tu ruku jenom položil. Viděli jsme už větší penalty, nebudeme si nalhávat, že ne. Ale nikdo nemůže říct, že určitě nebyla.“

Proto VAR do věci nezasahoval.

„Přesně tak. Řekl jsem, jak jsem to viděl. Video by zasáhlo jedině tehdy, pokud by milionově vědělo, že to penalta nebyla. Takhle by jenom hledalo lepší řešení, a to nemá.“

Vzápětí po proměněné penaltě vás zavolal čtvrtý rozhodčí Jiří Houdek kvůli chování Milana Baroše. Jak to probíhalo?

„Milan Baroš byl už předtím napomínán kolegou Houdkem, protože něco hodil na zem nebo něco takového. Když padl gól, rozmlátil pěstí reklamní banner, co je na lavičce. To je hrubé nesportovní chování. To se stát nesmí. Mě mrzí, že to televize neukázala. Byl by důkaz. Kdyby to lidi viděli a my ho nevyloučili, tak mi teď říkáte, že nadržujeme hvězdám. Za to musíme vyloučit, ať by to byl Messi, nebo 'no name'. Takové chování není normální.“

Po utkání napadli fanoušci Baníku člena týmu VAR Petra Antoníčka. Jak se to stalo?

„Já u toho nebyl. Ale co vím, kluci přicházeli k autu a všimli si jich fanoušci Baníku. Vrhli se na ně, Petra povalili a dali mu pěstí do hlavy. Pak přiběhla pořadatelská služba a policisté. Úraz naštěstí žádný nemá. Ale nemá cenu se bavit o tom, že to je úplně za hranou.“

