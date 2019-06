Co čeká Jílka na lavičce Sparty? Klíče od Evropy i rébus s navrátilci | iSport.cz

Václav Jílek se podle předpokladů stal novým trenérem Sparty, podepsal smlouvu na tři roky • FOTO: sparta.cz Od čtvrtka je za kormidlem Sparty, v pondělí 17. června s mužstvem odpálí letní přípravu. Trenér Václav Jílek má před sebou mimořádně náročné období, musí totiž pracovat hned na několika frontách, aby největší český klub navedl na správný kurz. Deník Sport sestavil pomyslné schodiště o pěti částech, po kterém bude muset progresivní kouč v následujících týdnech vystoupit vzhůru. Video k článku Nemůže si každý dělat, co chce. Kanga? Kontroverzní hráč, řekl nový trenér Sparty Jílek VŠECHNA VIDEA ZDE

Kdo ano, kdo ne? Obrovsky početný kádr, to je charakteristický rys Sparty před startem každé sezony. Ani teď to není jiné. Letenští už tak široké mužstvo pěchují novými posilami, podepsaní jsou Andreas Vindheim s Liborem Kozákem, v jednání pak Michal Trávník, David Lischka či Ladislav Krejčí z Brna. K tomu musíme přičíst celou řadu fotbalistů, kteří se vrátí z hostování. Georges Mandjeck, Semih Kaya, Vukadin Vukadinovič a další. Trenér Václav Jílek proto musí sparťanské angažmá odstartovat tím, že jasně určí, koho chce v kabině mít a koho ne. V drtivé většině případů to nebude složité rozhodování, ale jsou i výjimky. Guélor Kanga, Benjamin Tetteh či Srdjan Plavšič. Především jejich budoucnost je hodně nejistá a do značné míry právě v rukou nového kouče. „Pokud nemá trenér s hráčem osobní zkušenost, je velmi složité říkat něco dopředu,“ prohlásil Jílek na tiskové konferenci na adresu Kangy. Právě jeho jméno budí největší otazníky. Bude Jílek ochoten/schopen s ním pracovat? Pokusí se nakopnout Tetteha k profesionalismu a větší pracovitosti? A najde uplatnění pro Plavšiče? Tyhle otázky musí být zodpovězeny v první řadě. Bývalý olomoucký trenér Václav Jílek si v sezoně 2018/2019 zahrál se Sigmou předkola Evropské ligy







22 zobrazit galerii

Kabinu na svou stranu Řeči o „specifické české kabině“ jsou klišovité, tisíckrát omleté a proprané. Ale taky pravdivé, v případě Sparty to platí dvojnásob. Jsou tam cizinci, jsou tam obrovské osobnosti, jsou tam charakterově čistí kluci, čemuž svými kroky ohromně pomohl sportovní ředitel Tomáš Rosický. Jílkova úloha je jasná: dostat mužstvo na svou stranu. Nelze předpokládat, že by hráči nového trenéra vyloženě zbožňovali. Tak to nebylo ani v Sigmě, v kuloárech se hovoří o tom, že Jílek neměl se svými svěřenci kdovíjak nadstandardní vztah. Dokáže si udržet odstup, ale fungovalo to, protože hráči uvěřili filozofii a práci svého šéfa. To se nyní musí stát i na Spartě. Předpoklady k tomu jsou. Jílek má jasnou představu o tom, jak by tým měl hrát. Hráčům to dokáže dobře podat, do detailu vysvětlit. Ve Spartě je pak celá řada hráčů, kteří o fotbale sami do hloubky přemýšlí. Namátkou třeba Bořek Dočkal nebo Martin Hašek. Pokud zjistí, že Jílkův směr může posunout jednotlivce i celý tým, půjdou za ním. A nemusí to být kdovíjaká vzájemná láska. I navzdory tomu, že v průběhu trenérského hledání prosakovaly zprávy, že by si sparťané přáli za nového kouče právě Jílka. O správnou chemii v kabině se může přičinit asistent Jiří Saňák, o kterém platí, že si s hráči umí vytvořit přátelský vztah. RENTGEN: Jílek musí uhlídat Kangu. Budoucnost Gabonce je ale nejistá

Stoperský rébus Kdybychom hledali největší bolest Sparty v minulé sezoně, zabralo by nám to jen pár okamžiků. Stoperská ná dvojice. Pražané napříč ročníkem nedokázali sestavit fungující ke duo středních obránců. To se neustále měnilo, rotovalo, upravovalo. Ale nefungovalo prakticky nic. Trio Costa Nhamoinesu, Lukáš Štetina a Uroš Radakovič se potýkalo s mizernou formou, kupilo laciné chyby a hořelo v rozehrávce. Jílek musí rozhodnout, na jakých pilířích defenzivní hradbu vystaví. A musí se do nich za každou cenu trefit. Kromě zmíněné trojice by mohl mít k dispozici i Davida Lischku, na jehož příchodu z Jablonce vedení Sparty usilovně pracuje. Jednadvacetiletý talent je sice po náročné operaci srdce, od lékařů však má zelenou a všechno nasvědčuje tomu, že by měl být na začátku přípravy schopen plnohodnotně naskočit do akce. Sportovní ředitel Tomáš Rosický po Lischkovi moc toužil už v zimě a dobře věděl proč. Bývalý člen reprezentační jednadvacítky má velké předpoklady, je silný v soubojích, stačí rychlostně a ani konstruktivní rozehrávka mu není cizí. Právě on by mohl být lídrem zadních řad. Kdo k němu? Radakovič má za sebou hrozivou první sezonu v rudých barvách, na druhé straně je to hráč, kterého Jílek dokonale zná. V Sigmě pod ním platil za jednoho z nejlepších stoperů v lize. A rovněž o Štetinovi v minulosti nový trenér Pražanů mluvil v superlativech. Povede se mu je vzkřísit? Pro celou Spartu by to bylo vysvobození. DEBATA SPORTU: Zvládl by Jílek Spartu? Optimismus musí být umírněný

Tohle budeme my Bod, který je směrem k fanouškům a fotbalové veřejnosti obecně vůbec nejsignifikantnější. Jestli se totiž něco od Jílka očekává, tak právě to, že mužstvu vtiskne jasnou herní tvář, zřejmou charakteristiku. Tedy něco, co Letenští už několik sezon postrádají. Samotný kouč na tiskové konferenci mluvil o tom, že se to v období čtyř týdnů, které bude mít v rámci letní přípravy, dá zvládnout. Určitě si významně pomůže videotechnikou. Stejně jako slávistický kouč Jindřich Trpišovský, tak i Jílek na seancích u projektoru „ujíždí“. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Navíc se o něm traduje, že dokáže hráčům přednášku stlačit do rozumného časového rámce, hodinové vysedávání u videa tak nebude na pořadu dne. Pro nového kouče bude důležité, aby jeho svěřenci v teoretické rovině navnímali, co přesně po nich bude chtít. Praktická část pak samozřejmě proběhne na trávníku, kde na hráče čeká pořádný dril. Jílek je náročný kouč, svým způsobem pedant a puntičkář. V jeho systému má každý člen mužstva jasně danou roli a z ní plynoucí úkoly. A Jílek bude dupat na to, aby si je i plnil. I v tomto případě může využít svého nejbližšího asistenta. Saňák totiž není mužem, který by jen rozestavoval kužely a další tréninkové propriety. I on je odborně na výši, navíc má přesný vhled do toho, co chce Jílek hrát. A jako všude i tady platí, že ve dvou se to lépe táhne. Co Spartě přinesou Kozák a Vindheim? A posvětil Jílek jejich příchody?