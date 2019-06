Nádvorník vrací úder Magerovi: Do ligy patříme my, ne vy! Neúcta pomohla | iSport.cz

„Nemyslím, že ukázala něco víc než my. Myslím, že jsme lepší mužstvo a my patříme do ligy. Oni možná mají jediného hráče, a to je Matoušek. Jinak toho moc neměli,“ pronesl brněnský útočník po úvodní plichtě.

Ale to neměl. V příbramském táboře to vyvolalo velké emoce. Podle trenéra Romana Nádvorníka to byl jeden z motivačních prvků týmu.

„Neúcta ze strany brněnských hráčů, včetně jejich trenéra, nám hodně pomohla. Byl jsem tím obrovsky překvapený, protože jsme na adresu Zbrojovky neřekli ani slovo,“ zareagoval zpětně Nádvorník na Magerova slova.

„Naši kluci to hodně řešili. A myslím si, že díky tomu byli hodně motivovaní. Nakonec se na hřišti ukázalo, že do ligy patříme my a ne oni,“ dodal s blaženým úsměvem.

Radost ze záchrany mu však vydrží pouze do pondělí. Do startu letní přípravy zbývají dva týdny a Příbram musí začít řešit složení týmu na příští sezonu. Už nyní kádr opustil Rudolf Skácel, který ukončil kariéru a z hostování odejde například Jan Matoušek, Ibrahim Keita, Matěj Chaluš, Radek Voltr, Ruslan Mingazov či Olivier Kingue.

„Od pondělí už budeme řešit kádr. Času je málo, ale chceme se vyhnout tomu, abychom se v příští sezoně opět zachraňovali,“ řekl Nádvorník

A pak přidal ještě poznámku k nadstavbě. „Někdo by se měl zamyslet nad tím, že jsme za 28 dní odehráli sedm zápasů a soupeř jen čtyři. Každý čtvrtý den jsme hráli. Šli jsme do baráže a už jeli nad plán, zatímco Brno bylo odpočaté. A to neberu, že se nám zkracuje dovolená na 14 dní. Hráči by potřebovali aspoň o týden navíc. Bylo to pro ně psychicky hodně náročné,“ dodal příbramský trenér.