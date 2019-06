Ardeleanu o baráži: Tendence? Proč bych to dělal? Vysvětlil obrácené fauly | iSport.cz

Video k článku BARÁŽ: Oba prvoligisté se zachránili, Brnu ani Jihlavě návrat nevyšel VŠECHNA VIDEA ZDE

Deník Sport, a nejenom on, si myslí, že jste od nějaké sedmdesáté minuty pískal pro Příbram, že jste zápas vedl tendenčně. Nestejný metr, otočené fauly. Co vy na to?

„Že to je nesmysl. Určitě ne. Kdo se na to koukal a kdo je soudný, tak nemůže říct, že bych Brnu ukřivdil.“

Skutečně jste se nedopustil nějaké hrubé chyby typu penalta, červená karta. Ale pár jiných vám nabídnu. Pojďme od konce – proč jste nastavil jenom tři minuty, když právě tři minuty trvalo dvojí přerušení?

„Ukázali jsme tři, nastavili téměř čtyři. Já když jsem viděl ty brněnské fanoušky, měl jsem upřímně strach, začínali být podráždění. V derby to udělali podobně, také z bezpečnostních důvodů.“

Jenže v derby jednak nebyl vzhledem k průběhu zápasu k výraznému nastavení důvod, jednak v něm tabulkově o nic nešlo. Tady jste Brnu sebral delší naději na první ligu.

„To je pravda, tomu rozumím. Souhlasím, že by sedělo o minutu delší nastavení.“