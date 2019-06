Hornyák poprvé o odchodu z Liberce: Rodinné důvody platí, ale… | iSport.cz

Video k článku DEBATA SPORTU: Průvan v kabině Sparty je nereálný. Jílek působí sebevědomě VŠECHNA VIDEA ZDE

Oficiálně zamával Liberci z rodinných důvodů. Tak to obě strany veřejně okomentovaly. Je to kus pravdy, ale ne celá. V klubu, jemuž nekompromisně šéfuje byznysmen Ludvík Karl, se Zsolt Hornyák přestal cítit komfortně. A když dostal laso z Maďarska, rád svolil k přiblížení se domovu. Rok ve FORTUNA:LIZE označuje za velmi přínosný. „Chtěl jsem se posunout výš, do některého z českých top klubů,“ přiznává z dovolené na Kypru.



Proč jste opustil Liberec?

„Rodinné důvody platí. Poradil jsem se s manželkou a rozhodli jsme se, že vezmu nabídku z Puskás Akademie. Nedokázal jsem jí odolat. Liberci děkuji za šanci, jsem mu za ni vděčný. Ale poslední dobou jsem se tam necítil komfortně.