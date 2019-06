Šéf sudích Chovanec: Neodstoupím! Jihlava byla předtím spokojená | iSport.cz

Video k článku ZLATÁ PÍŠŤALKA: Zářezy i výkony roku. Kdo vládl rozhodčím a je největší český talent? VŠECHNA VIDEA ZDE

„Ne. Já mám nad sebou nadřízeného, tedy výkonný výbor a jeho předsedu, a těm se zodpovídám. Až se předseda vrátí z kongresu FIFA v Paříži, potkáme se. Mně to je samozřejmě líto, co se stalo v Jihlavě. Jenom bych chtěl říct, že s Jihlavou jsem před baráží mluvil a klub vyjadřoval maximální spokojenost s výkony rozhodčích. Uznávám, teď se to nepovedlo a Jihlavě už se to nedá vrátit.“

Proč tedy Jihlava ve své výzvě psala, že cela sezona byla špatná a vrátily se zlé časy?

„Nevím. Nevím. Nemám pro to vysvětlení.“

Zvažoval jste to odstoupení, byť na chvíli?

„Ne. Klub vyjadřoval spokojenost, teď se k tomu postavili takto. Ale neuvažoval.“