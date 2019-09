Radakovič opouští Spartu. Bude hostovat v ruském Orenburgu | iSport.cz

Stopeři. Téma, které Spartu provází prakticky od začátku sezony. Nyní přichází na přetřes znovu, konkrétně v souvislosti se zeštíhlením personálního stavu. Trenér Václav Jílek má aktuálně k dispozici Dávida Hancka, Lukáše Štetinu, Uroše Radakoviče, Semiha Kayu, Costu, Davida Lischku a Filipa Panáka.

Poslední jmenovaný se dál zotavuje po těžkém zranění kolena a je jisté, že minimálně do konce podzimu do akce nezasáhne. I tak ovšem zůstává na dvě místa v sestavě dohromady šest jmen.

Dopředu tak bylo jasné, že Sparta přistoupí k redukci. Tak se nyní i děje. Na odchodu je Radakovič, jenž by podle informací portálu iSport.cz měl do konce sezony hostovat v Orenburgu. Prvoligový ruský klub převezme veškerou platovou zátěž, v transferu je navíc zakotvena i opce na trvalý odkup.

Tím ovšem zužování zadních řad Pražanů nekončí. Reálné jsou i další odchody. „Jeden nebo dva stopeři by ještě mohli odejít,“ potvrdil zdroj detailně obeznámený s děním na Letné.

O koho půjde? V úvahu přichází pouze dvě jména, Kaya a Štetina. U prvního jmenovaného se to ovšem s ohledem na vysoký plat a ochladlý zájem izraelského Maccabi Haifa nejeví příliš pravděpodobně. Reálnější je tak hostování Štetiny. V úvahu přichází přesun do Teplic či Českých Budějovic. Definitivně jasno musí být do neděle, kdy se tuzemský přestupový trh definitivně uzavře.