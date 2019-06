Lischka o operaci i kritických chvílích: Teď mi dochází, o co jsem mohl přijít | iSport.cz

Čím si v uplynulých měsících prošel David Lischka, to si lze jen těžko představit. Jednadvacetiletý stoper se ale ranám osudu postavil čelem. Ačkoli mu lékaři věštili konec fotbalové kariéry, on se nevzdal. Bojoval, úspěšně podstoupil operaci srdce a vrhl se zpátky do tréninkové dřiny. Výsledkem a obrovským osobním zadostiučiněním je, že bude stoprocentně připravený na start nové sezony.

Fádní dotaz, ale ve vašem případě zcela na místě. Jak se máte?

(usměje se) „Díky za optání. Jsem šťastný. Vděčný za to, že mohu pokračovat v tom, co mě baví. Vážím si toho, že jsem o fotbal nepřišel a mohu v něm pokračovat.“

Prý jste obětoval dovolenou a na Moravě se připravujete s kondičním trenérem.

„Přesně tak, dovolenou jsem ani nepotřeboval. Pauzu od fotbalu jsem měl docela dlouhou. Byl jsem jeden z mála nešťastných kluků, že sezona skončila, protože jsem do toho zrovna naskočil. (směje se) Jsem doma na Moravě, pracuju denně na tom, abych byl na novou sezonu připravený. Malý kondiční deficit ještě mám, ale na začátek přípravy budu plnohodnotně nachystaný.“

Pociťujete tedy na sobě ještě nějaké fyzické manko?

„Sice jsem v tréninku už delší dobu, ale deficit je pořád znát. Teď ty tři týdny pauzy mi pomohou k tomu, abych vůbec v ničem neztrácel.“

Vraťme se do ledna, kdy vaše problémy se srdcem odstartovaly. Jak na to s odstupem času vzpomínáte?

„Bylo to pro mě hrozně těžké. Když se řešil můj přestup do Sparty a všechno kolem toho, moc jsem si to užíval a vážil si šance, kterou jsem dostal. Byl jsem nahoře, ale pak jsem hrozně rychle sletěl dolů. Ve vteřině se mi změnil život a museli jsme řešit, co dál. Nebylo to vůbec příjemné.“

Vybavíte si moment, kdy jste se tu děsivou zprávu dozvěděl?

„To víte, že jo. Přesné datum teda nevím, ale byl to čtvrtek po mém prvním utkání ve Spartě. Ráno jsme šli s Matějem Hanouskem na zdravotní prohlídku, on byl na řadě první a dopadl bez problémů. Čekal pak na mě na chodbě, ale když jsem tam byl dlouho, tak už začal tušit, že je asi něco špatně. Pak si mě doktoři zavolali a řekli mi, co se děje. Bylo to strašné, na místě jsem se zhroutil. I Matěj mi říkal,