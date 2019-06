Boj o Čoliče. V Karviné mu vypršela smlouva, chce ho nováček z Budějovic | iSport.cz

Spolehlivost, kvalitní silové i běžecké dispozice. Takové vlastnosti v sobě snoubí Benjamin Čolič, jenž se v první lize etabloval coby stabilní obránce, o kterého se mužstvo může opřít. Jeho budoucnost je ovšem v tuhle chvíli nejasná.

V Karviné, jejíž dres obléká od léta 2017, kdy přišel z Olimpiku Sarajevo, mu totiž po sezoně vypršela smlouva. Klub má eminentní zájem o pokračování spolupráce, na stůl proto položil návrh na dvouleté prodloužení kontraktu. Není ovšem jediný, kdo by chtěl mít zkušeného obránce ve svých řadách.

Podle informací portálu iSport.cz by Čoliče do svých barev rád získal i nováček z Českých Budějovic. Ten po návratu do elity pracuje na zkvalitnění kádru a jedním z dílků mozaiky by mohl být právě bosenský zadák. Vyloučit při tom nelze ani přesun na jinou adresu v rámci tuzemské nejvyšší soutěže. S ohledem na to, že se přípravy prvoligových celků postupně rozjíždějí, by mohlo být jasno v nejbližších dnech.

Čolič má za sebou ročník, ve kterém patřil mezi základní stavební kameny karvinského mužstva. Ačkoli Slezané napříč ročníkem vystřídali hned trojici trenérů, postupně Romana Nádvorníka, Norberta Hrnčára a Františka Straku, držel si rodák ze Sarajeva pevné místo v základní sestavě.

Celkem včetně nadstavby a úspěšné baráže s Jihlavou zvládl 30 utkání, s výjimkou jediného coby člen základní sestavy.