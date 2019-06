Řezník: Už se o sebe musím víc starat. Odchod Petržely by ho mrzel | iSport.cz

Jak se hrálo za takového vedra?

„Nijak příjemně. Zápas je ale takové zpestření při trénincích, které jsou náročné. V tom horku to ale opravdu nebylo nic příjemného."

Přišel Pavel Vrba pro letošní přípravu s něčím novým, nebo vše stále funguje na stejné bázi?

„Myslím si, že je to pořád stejné. I když si (trenér Vrba) odskočil k jiným angažmá, tak to má zažité. Přípravu musíme zvládnout, letos není ani moc dlouhá. Příští týden už se možná bude trochu ubírat na intenzitě a vyrazíme na soustředění.“

Ano, letos jste neměli dlouhé volno. Je těžké zregenerovat v tak krátkém období?

„Bylo to přibližně čtrnáct dní, což není příjemné. Každý si ale užil trochu dovolené. Neuděláme s tím nic. Musíme se s tím poprat.“

Jak se s drilem perete vy jakožto jeden ze služebně nejstarších hráčů Plzně?

„Je to vždy těžší a těžší (úsměv). Musíme se o sebe trochu více starat, než když jsme byli mladší, ale nějak to zvládáme. Navíc máme skvělé fyzioterapeuty. Ty teď navštěvuji častěji.“

Asistentem trenéra se stal váš dlouholetý spoluhráč Marek Bakoš. Co říkáte jeho nové roli?

„Ke konci sezony jsme si z toho dělali srandu. Věděli jsme, že končí, ale to, že bude trenérem jsme netušili. Baky se snaží a přeji mu, ať se jednou stane i hlavním trenérem.“

Pociťujete, že pomalu nastává konec jakéhosi plzeňského jádra? S fotbalem sekl i Daniel Kolář…

„Bohužel to tak je. Jsme každý rok starší a nelze hrát pořád. Přichází noví hráči, tak to zkrátka chodí všude. Pořád tady někteří kluci jsou a uvidíme, jak to bude například s Mildou (Milanem Petrželou)."

Mrzelo by vás, kdyby musel odejít?

„Každého by to mrzelo. Odehrál tady největší část kariéry. Já osobně bych si přál, aby tady ještě sezonu byl.“

Zmínil jste nové posily. Zapadli příchozí hráči do týmu?

„Ano. Myslím si, že kluci neměli problém zapadnout. Je tady super parta. Nějaké srandičky vždycky proběhnou, což k tomu patří. Doufám, že se stanou plnohodnotnou součástí týmu.“

Cítíte, že je nyní větší přetlak na jednotlivých postech?

„Je dobře, že zde je konkurence. Uvidíme, asi tady nemůžou zůstat všichni, každý se musí porvat o místo.“

Evropské poháry letos začínáte už ve druhém předkole Ligy mistrů. Z možných soupeřů – čili Basileje a Olympiakosu – byste si vy osobně přál více koho?

„Těžko říct. S Basilejí jsme už párkrát hráli, ovšem i se zápasy v Řecku mám zkušenosti, a tam to není moc příjemné. Takže spíše řeknu Basilej (úsměv)."

