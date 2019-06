Slavia začne se třemi posilami! Mistr představí Holeše i Hovorku | iSport.cz

Dlouho očekávaný přestup se dnes potvrdí. Slavia získala posily, na něž měla dlouho políčeno: jablonecké obránce Tomáše Holeše a Davida Hovorku. Dohoda mezi jabloneckým bossem Miroslavem Peltou, který mezitím prodal svého špílmachra Michala Trávníka do Sparty, a Slavií dlouho stála.

Červenobílí přitom byli s oběma hráči domluveni docela dávno. Transfer ovšem vázl na tom, že šéf Severočechů si kromě finančního „odškodnění“ přál i hráčskou náhradu. I tenhle problém už se prý ale podařilo rozuzlovat.

Na sever má zamířit na hostování útočník Jan Matoušek, který bude kouči Petru Radovi k dispozici téměř ihned po krátké dovolené, kterou si bere kvůli červnovému srazu reprezentační jednadvacítky.

A další posila má přijít do defenzivy, kluby se prý dohodly na hostování Jakuba Jugase, o něhož Jablonec velmi stál. V jeho případě bude ale postup možná trochu jiný. Měl by zahájit přípravu se Slavií, a až potom se přesune na Střelnici.

Slavia v neděli narychlo oznámila termín pondělní tiskové konference za účasti klubového vedení, kde by měla oba nové hráče představit. Holeš patří mezi ligové komety, jako pravý obránce je pozorný v obraně i nebezpečný v útoku. V uplynulé sezoně nejvyšší soutěže si připsal pět gólů a tři asistence. Tím krom jiného předčil i Vladimíra Coufala (bilance 3+3), jemuž přichází jako bezprostřední konkurence. Pokud ho přímo nenahradí, to v případě, že Coufal odejde do zahraničí.

Hovorka sice nepatří mezi nejvyšší stopery, měří jen 179 centimetrů, ale díky výborné poziční hře v hlavičkových soubojích obstojí. Vyniká i konstruktivní rozehrávkou. Jeho přesun je pikantní i z toho důvodu, že se nehodil Spartě, která ho na sever pustila.

Kromě Holeše a Hovorky absolvuje svoje první tréninky pod trenérem Jindřichem Trpišovským taky Júsuf Hilál, kterého koupili červenobílí z Bohemians už v zimě, ale pro zbytek sezony ho nechali v Ďolíčku na hostování.

Ze slávistického kádru na začátku letní přípravy však zbývá trochu torzo. Reprezentanti Tomáš Souček, Alex Král, Lukáš Masopust, Ondřej Kolář, Jan Bořil a Vladimír Coufal ještě čerpají kvůli červnovému srazu dovolenou. Minulá sezona téhle šestici končila vlastně až 10. června, kdy se zúčastnila kvalifikačního zápasu s Černou Horou, přičemž Král se Součkem odehráli celé utkání stejně jako o tři dny dřív proti Bulharsku.

Předsezonní fuška by těmto hráčům měla začít těsně před odjezdem na herní soustředění do rakouského Linsbergu, kam Slavia zamíří 28. června. Michael Ngadeu bude chybět dokonce i v prvních mistrovských zápasech nové sezony, chystá se s Kamerunem na obhajobu zlata na Africkém poháru národů.

Kdyby měl dojít se „lvy“ zase až do finále jako před dvěma lety, měl by program našlapaný až do 19. července, přičemž nový ročník FORTUNA:LIGY má start plánovaný na druhý týden v červenci.

Plán letní přípravy Slavie 17. června start přípravy, odjezd na kondiční soustředění (Aigen) 21. června návrat ze soustředění 26. června příprava proti Dynamu ČB (Čelákovice) 28. 6. – 7. 7. herní soustředění (Linsberg) 30. 6. příprava proti Slovanu Bratislava (Tehelné Pole) 2. 7. příprava proti Austrii Vídeň 6. 7. Československý pohár proti Trnavě

