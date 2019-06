Další zájemce o Součka. Kolem tahouna Slavie krouží AC Milán | iSport.cz

Už přišli zájemci třeba z Kölnu, Fiorentiny, Fenerbahce, Spartaku Moskva. Na Tomáše Součka se udělala hezká fronta a teď se prý objevil nový tazatel, docela bombastický. Spekulace hovoří o zájmu AC Milán. Jenže je takový přestup vůbec reálný?

V pátek v dopoledních hodinách přišel německý web General-Anzeiger v návaznosti na nedávný zájem Kölnu s informací, že Tomáš Souček prodloužil se Slavií smlouvu o pět let. Dlouhý kontrakt má tedy definitivně odradit bundesligového nováčka od dalšího sledování českého záložníka. Během chvíle se ale objevila jiná zpráva, že by se do všeho mohl vložit AC Milán. Slavný italský klub má ale takovou kupu starostí, že je takový přestup docela nepravděpodobný.

V první řadě Rossoneri znovu krkolomně bojují s takzvaným Financial Fair Play, tedy s osm let platným pravidlem UEFA o regulaci výdajů. V souvislosti s tím se říká, že AC musí ještě do konce června udělat obří přestupy směrem ven. Nejvíc se řeší odchod brankáře Gianluigiho Donnarummy do Paris Saint-Germain, o něhož stojí bývalý sportovní ředitel Rossoneri Leonardo. A našlápnuto jinam má i ofenzivní univerzál Suso, konkrétně do Atlétika Madrid.

A klub navíc řeší i podobu vedení. Finanční fond Elliott uvedl do pozice výkonného ředitele bývalého šéfa Arsenalu Ivana Gazidise, který dostal za úkol „vyčistit“ AC od finančních problémů. A zároveň výhledově stabilizovat slavnou značku v popředí Serie A.

S tím souvisí „dobrovolně-nedobrovolný“ odchod trenér Gennara Gattusa, jenž byl během svého působení ostře kritizován, AC se za rok a půl pod ním výsledkově nikdy výrazně nezvedl. Místo něj přichází někdejší kouč Sampdorie Janov Marco Giampaolo.

V managementu zůstane ikona Paolo Maldini. Ten dosud pracoval jako ředitel pro strategický rozvoj, teď se přesune nejspíš do křesla technického šéfa. A sportovním ředitelem se mát stát další velký milanista, Zvonimir Boban, bývalý vynikající chorvatský záložník a respektovaná celosvětová osobnost, která momentálně působí ve vysoké funkci ve FIFA.

Obsazení svého managementu má AC Milán prozrazovat, až doběhnou všechna jednání, tedy během příštího týdne, proto není příliš reálné, že by klub byl v tuto chvíli akceschopný.

Dotažená je zatím jediná posila, na které ovšem AC pracoval už během minulé sezony, Rade Krunič z Empoli. Rozjetý je taky přestup Stefana Sensiho ze Sassuola, ale nadějně načatá jednání teď kvůli pohybům ve vedení AC Milán na čas usnula.

Naopak pro přestup Součka by mohl hovořit fakt, že případným příchodem 23letého Sensiho nebude mít AC hotovo, protože končí Riccardo Montolivo, a Rossoneri budou potřebovat střed zálohy posílit víc. Ale pořád v mantinelech Financial Fair Play, aby klubu neutekla vybojovaná účast v Evropské lize. A investici deset milionů eur za Součka, nebo i víc, by v Milanellu museli určitě hodně zvažovat.