Tomáš Souček a Slavia: Na snovou nabídku z top ligy čekám | iSport.cz

Co pro vás znamená zůstat ve Slavii?

„Je to pro mě nejvíc, co může být. Byly tam nějaké varianty na odchod, ale pro mě je Slavia velká srdcovka a to, že mi tady prodloužili kontrakt, je pro mě velká čest. Samozřejmě jsme řešili varianty posunu do top ligy, ale domluvili jsme se jak s panem Tvrdíkem, tak s panem Paskou na setrvání ve Slavii, což beru pro sebe momentálně jako nejlepší variantu.“

Kdy toto rozhodnutí padlo?

„Dlouho se to řešilo a probíhalo rozhodování. Všichni mi ale dali volnost i vzhledem k reprezentaci. Ale šlo o takové klidné řešení mezi mnou, manažerem a Slavií. Dokonce jsme řešili, zda podepíšeme smlouvu už před reprezentací, ale ještě jsme počkali, jak se vše vyvine.“

Čekal jste, že bude vše vyřešené tak rychle po reprezentačním srazu?

„Bylo to rychlé, ale v to jsem doufal. Vždy jsem říkal, že chci začít přípravu tam, kde poté budu hrát. Jsem rád, že se to takto stihlo. Je to určitě mnohem lepší, než jít do týmu týden před startem soutěže.“

Jaká nabídka by musela přijít, abyste Eden teď opustil?

„To je složité. Nechci jmenovat žádné týmy, protože nikdy nevíte, co může přijít. Ale říkal jsem, že Rusko, Turecko pro mě nejsou vhodné. Ta top liga, kde bych hrál o poháry a byl by to sen, tak na to čekám a snad to přijde, třeba už v následujícím období.“

Poté, co vás vyhlásili nejlepším hráčem ligy, podivoval jste se, že je za vás někdo ochoten zaplatit 10 milionů euro. Nyní částka vyšplhala na 15 milionů euro. Kam až to může dojít?

„To sám nevím. Já jsem si z toho po vyhlášení udělal trochu legraci. Jsem samozřejmě rád, že týmy jsou ochotné dávat takové nabídky. Motivuje mě to do dalších bojů.“

Jak moc věříte, že jako kapitán dovedete Slavii do Ligy mistrů?

„Věřím hodně. Slavii miluju a pamatuji si, jak tady byla Liga mistrů naposledy. Věřím, že to zvládneme. Víme předběžně jména možných soupeřů, z nichž Ajax došel v uplynulé sezoně Ligy mistrů daleko, ale věřím, že i s ním se dokážeme srovnat a se všemi budeme případně hrát vyrovnanou partii nebo ještě lepší.“

Už nervózně vyhlížíte los?

„Ještě ne, přeci jen jsou tam ještě předkola. Popravdě ani ještě nevím, kdy přesně los 4. předkola je. Určitě ale jak začnou druhá, třetí předkola tak budeme vše sledovat. Jak bude týden do losu, tak na to budeme zajisté všichni čekat a pak až to přijde, si sedneme v kabině a budeme na los koukat společně.“

Máte v kabině nějakého dobrého tipéra, který v minulé sezoně trefoval vylosované soupeře?

„Většinou dáme každý 50 korun a vsadíme si na konkrétní tým, který dostaneme. Prakticky pokaždé vyhrál někdo jiný. Šance to trefit je většinou malá, ale je to taková zábava a jsou v tom i emoce.“

Kdy se zapojíte do přípravy?

„Tým začal přípravu v pondělí, ale jelikož jsem byl na reprezentaci, tak mám spolu s některými dalšími hráči týden volna navíc.“

Jak zbylé volno strávíte?

„Doteď to bylo dost perné, protože jsme objížděli rodiny, jak mojí, tak partnerky. Tento druhý týden bude ale poklidnější. Jedeme do Poděbrad do lázní i s dcerou, takže si to tam užijeme. Uvažovali jsme i o moři, ale máme pětiměsíční holčičku, takže jsme ji nechtěli tahat do letadla.“

Jak moc bude nová sezona náročná vzhledem k tomu, co obhajujete z té minulé?

„Bude to náročné moc. Ale vlastně úspěchy minulé sezony můžeme překonat prakticky hned za měsíc, kdyby se nám podařilo postoupit do základní skupiny Ligy mistrů. To je velký cíl. Co se týče double, tak Slavii se ho v minulosti jednou již obhájit podařilo a my se o to nyní pokusíme znovu. Ale samozřejmě víme, že to bude náročné.“

Co říkáte na superpohár proti slovenskému mistrovi?

„Jsme rádi, že se něco takového hraje. Můžeme získat další trofej. Ale co se týče umístění zápasu (Trenčín), tak je to složité. Polohu zápasu bych tedy určitě uvítal jinou.“