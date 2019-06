Páník o Stronatim: Byl jsem v klidu. Věděl jsem, že Poznaň tolik peněz nedá | iSport.cz

Napsalo se toho poslední týden v Polsku mnoho, tamní média už pomalu oznamovala Patrizia Stronatiho jako novou posilu Lechu Poznaň. Realita je však taková, že Baník nabídku na svou oporu neakceptoval a prodat ji odmítl. „Jednalo se, ale kluby se nedohodly. Jsem rád, že bude pokračovat, protože je to pevný článek,“ potvrdil sportovní ředitel Marek Jankulovski, byť i on si raději nechal zadní vrátka: „Přestupové okno je dlouhé a může se stát cokoli.“

Že by však osmý klub uplynulé sezony Ekstraklasy splnil požadavky Ostravských, se neočekává. „Tomasz Rzas (sportovní ředitel Lechu Poznaň) pro příchod Patrizia udělal maximum, ale dlouhá jednání nedospěla ke shodě,“ přiznal na svém Twitteru i Stronatiho manažer Václav Svěrkoš.

Zatímco oba fanouškovské tábory v minulých dnech na toto téma intenzivně diskutovaly, kouč Bohumil Páník měl hned jasno. „Znám polské mančafty, vím, jak se chovají na trhu. Mají nejradši, když přicházejí hráči zadarmo,“ vysvětloval muž, jenž dřív vedl právě Poznaň, Legnici či Štětín.

„Nechci srážet Lech Poznaň, je to jeden ze tří největších klubů v Polsku, má ambice i diváckou podporu, ale Patrizio se může dostat do reprezentace a za rok přestoupit do úplně jiných mančaftů a zemí,“ vlil trenér svému obránci do žil novou motivaci.

Polská média ihned přišla se záložní variantou za Stronatiho, kterou má být údajně olomoucký Václav Jemelka, jenž je rovněž levákem v perspektivním věku. Navíc je pravdou, že ryšavý zadák je na radaru Lechu dlouhodobě.

Podle informací deníku Sport je nicméně i tato možnost aktuálně vyloučena, protože Sigma v případě 24letého obránce nasadila vysokou cenovku kolem 33 milionů českých korun, což za hráče bez startů za reprezentaci a v evropských pohárech těžko někdo jen tak vytáhne. Po prodeji Lukáše Kalvacha do Plzně zároveň Hanáci nemají zájem pouštět další oporu.

